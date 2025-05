W efekcie zmotoryzowany, który dopuścił się chwilowego przekroczenia prędkości, musi potem zwolnić, by wydłużyć swój średni czas przejazdu. Kamery pilnują porządku na drogach 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Świetnie o skuteczności odcinkowych pomiarów prędkości świadczą wykroczenia zarejestrowane przez urządzenia. W całym 2024 roku 65 z aktywnych w Polsce odcinkowych pomiarów prędkości (od początku ubiegłego roku systematycznie uruchamiano kolejne urządzenia) zanotowano dokładnie 371 074 wykroczenia. Najbardziej dochodowym urządzeniem w minionym roku był ten ustawiony na autostradzie A4 między Kostomłotami i Kątami Wrocławskimi. Wykrył on 80 211 przypadków przekroczenia prędkości.

W związku z imponującymi wynikami wykrywania przypadków zbyt szybkich przejazdów na drogowej mapie Polski cyklicznie pojawiają się kolejne urządzenia przeznaczone do kontrolowania prędkości na określonych odcinkach. Od początku roku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu kolejnych urządzeń:

Droga krajowa nr 20 na odcinku Borcz - Babi Dół w woj. pomorskim (odcinek pomiarowy o długości 2,7 km, dozwolona prędkość to 90 km/h dla aut osobowych i 70 km/h dla ciężarówek)

Autostrada A2 od węzła Konin Wschód do MOP Kuny w woj. wielkopolskim (11,2 km długości odcinka objętego pomiarem, dozwolona prędkość to 140 km/h dla samochodów osobowych oraz 80 km/h dla pojazdów ciężarowych)

Wkrótce urządzeń służących do monitorowania kierowców będzie znacznie więcej. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym prowadzi kolejny etap modernizacji systemu. W jego ramach na drogach pojawić się ma łącznie aż 128 nowych urządzeń rejestrujących. Inwestycja została wyceniona na przeszło 16 mln zł. W ramach prowadzonych prac na drogi mają trafić m.in. 43 odcinkowe pomiary prędkości.

Oprócz tego pojawić się ma 70 fotoradarów, 10 systemów Red Light do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach oraz 5 urządzeń Red Light do kontrolowania analogicznych przypadków na przejazdach kolejowych. Termin realizacji projektu to czerwiec 2026 roku.