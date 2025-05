To oczywiście nieprawda. Ograniczenie prędkości w takim przypadku ma taki sam zakres obowiązywania, jak każde inne. Obowiązuje zatem do najbliższego skrzyżowania albo do odwołania zakazu. To, że znak ograniczenia stoi na tym samym słupku, co znak ostrzegający o progu nie ma więc żadnego znaczenia, a próg, w przeciwieństwie do skrzyżowania, nie kasuje ograniczenia prędkości.