Wielu kierowców chętnie sięga po telefony, by np. odpisać na ważną wiadomość. Niestety część z nich nawet nie zdaje sobie sprawy, że w wielu krajach Europy jest to czyn zabroniony. Korzystanie z takich urządzeń w czasie jazdy sprawia, że kierowcy odwracają uwagę od drogi, a to z kolei może doprowadzić do wypadku.