Drogi pokryje sieć czujników. Nikt bez DPF się nie prześlizgnie

Roadworthiness Package to robocza nazwa zestawu nowych przepisów, opracowywanych w ramach "Polityki bezpieczeństwa drogowego UE na lata 2021 - 2030". To jeden z etapów realizacji planu "Vision Zero", w ramach którego do 2030 roku liczba ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń wśród uczestników ruchu drogowego ma zostać zredukowana o połowę.