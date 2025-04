Od dwóch dekad kierowcy płacą za badanie techniczne auta dokładnie tyle samo - 98 zł. Przez ten czas ceny wszystkiego dookoła wystrzeliły w górę, a stawka za przegląd ani drgnęła. Diagności mówią wprost: to się nie kalkuluje. Domagają się stawki 200 zł netto i konkretnych zmian w przepisach. Rząd teoretycznie się zgadza, ale nie spieszy się z działaniem. Dlaczego? Bo podwyżki przed wyborami to polityczne samobójstwo.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów proponuje, by opłatę podnieść do 200 zł netto. To - według niej - poziom, który umożliwi godne funkcjonowanie SKP, pokryje inflacyjne straty z dwóch dekad i pozwoli inwestować w nowy sprzęt oraz szkolenia. Diagności postulują też, by stawka była corocznie indeksowana - np. o inflację lub wzrost płacy minimalnej.