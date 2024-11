Spis treści: 01 Branża SKP na skraju bankructwa? Przedsiębiorcy dokładają do interesu

Zaognia się spór między przedstawicielami branży badań technicznych - właścicielami stacji kontroli pojazdów i diagnostami - a Ministerstwem Finansów. Przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITKP) RP Oddział w Krośnie zwrócili się właśnie do premiera o spotkanie w sprawie pilnej podwyżki opłat za badania techniczne pojazdu. Z załączonych do pisma dokumentów wynika, ze nowe badanie techniczne samochodu osobowego miałoby kosztować co najmniej 260 zł brutto, a same opłaty byłyby cyklicznie waloryzowane.

Branża SKP na skraju bankructwa? Przedsiębiorcy dokładają do interesu

Opłaty za badania techniczne od lat stanowią kość niezgody między branżą SKP a ministerstwem infrastruktury. Kolejne rządy nie znajdują odwagi, by narazić się kierowcom i znowelizować - zamrożone od 20 lat - stawki, na czym cierpią przedsiębiorcy.

Jako stowarzyszenie od lat walczymy o urealnienie stawek za badania techniczne, bo te nie odpowiadają obecnym realiom gospodarczym mówi w rozmowie z Interią mgr inż. Artur Sałata z SITK RP oddział w Krośnie

Przedstawiciele stowarzyszenia wyliczają, że tylko w obecnej kadencji parlamentarzyści z różnych opcji politycznych złożyli w tej sprawie już 19 interpelacji poselskich. "To absolutny rekord Polski. Nigdy w historii Polski nie pojawiło się tyle interpelacji w sprawie żadnego cennika i - co najważniejsze - pochodzą one ze różnych ugrupowań" - dodaje Sałata.

Właściciele SKP i diagności czekają na podwyżki. Kierowcy zapłacą za przegląd 260 zł?

Kością niezgody między branżą a resortem infrastruktury jest rozporządzenie z dnia 29 września 2004 roku określające tabelę opłat za badania techniczne pojazdów. Przedstawiciele branży SKP argumentują, że - zgodnie z art. 84a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym - tabela powinna uwzględniać "koszty wykonywania badań technicznych". To fikcja, bo samo rozporządzenie - bez żadnych zmian - obowiązuje od 29 października 2004 roku, czyli od przeszło 20 lat.

Ciężko byłoby sobie wyobrazić sytuację, gdyby obecnie miesięcznie w Polsce jakikolwiek pracownik zarabiał 824 zł brutto, czyli tyle, ile minimalne wynagrodzenie wynosiło 20 lat temu czytamy w stanowisku SITK RP oddział w Krośnie

A na przestrzeni lat wielokrotnie wzrosły też inne koszty związane z prowadzoną działalnością, jak chociażby opłaty za media, podatki czy wydatki na utrzymanie sprzętu. Ile - zdaniem przedstawicieli branży - mielibyśmy płacić za badanie techniczne i co jeszcze powinno zmienić się w najbliższym czasie?

Przegląd za 260 zł? "To rozsądne minimum"

Kwota 260 zł brutto pojawiała się w propozycjach branży już w 2020 roku. Podtrzymano ją m.in. w sierpniowym piśmie do Ministerstwa Infrastruktury, w którym sugerowano wprowadzenie skorygowanie tabeli opłat za badania techniczne z dniem 1 września bieżącego roku. Oprócz podniesienia opłat za badanie techniczne branża domagała się w nim również wprowadzenia "umocowanego prawnie w ustawie" mechanizmu cyklicznej aktualizacji cennika, np. przy okazji zmian w wynagrodzeniu minimalnym.

Jeszcze w marcu bieżącego roku - w piśmie do Pawła Gancarza - ówczesnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przedstawiciele SITK RP odział Krosno zaznaczali, że nowa tabela opłat powinna m.in.:

gwarantować opłacalność wykonania badania technicznego,

zawierać nowe dodatkowe badanie techniczne przeprowadzane po demontażu niektórych atrybutów (np. LPG, TAXI, L),

zawierać nową pozycję z ceną za badania techniczne pojazdów elektrycznych i hybrydowych,

zawierać konkretną opłatę za badanie techniczne co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Wśród propozycji branży pojawiło się też np. pobieranie dodatkowej (cyklicznej, przy każdym badaniu technicznym) opłaty w przypadku pojazdu wyposażonego w hak, czy wprowadzenie podwójnej opłaty (jak za dodatkowe i okresowe badanie techniczne) przy badaniach po zmianach konstrukcyjnych.

W rozmowie z Interią Artur Sałata ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie nie ukrywa jednak, że są to jedynie propozycje, a priorytetem jest szybka nowelizacja tabeli opłat, by ulżyć w cierpieniach funkcjonującym często pod kreską SKP.



Chodzi o wypracowanie szybkiego klucza, żeby dać wytchnienie właścicielom SKP i diagnostom kwituje Sałata.

Ile zarabia diagnosta samochodowy? To zawód dla emeryta

Z najnowszych danych serwisu OLX wynika, że diagnosta samochodowy zarabia średnio 5 800 brutto. Z analizy ogłoszeń o pracę wynika, że połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 830 zł brutto a 6 880 zł brutto. Dla porównania, z danych tego samego serwisu wynika, że mechanik pojazdów samochodowych zarabia średnio 6 530 brutto, a kierowca ciężarówki - 6460 zł brutto.

Mało kto wie, że wymogi stawiane SKP mówią o zatrudnieniu "diagnostów" (liczba mnoga), więc na każdej SKP pracuje ich przynajmniej dwóch. Warto przypomnieć, że od lipca bieżącego roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w Polsce 4300 brutto. Dla porównania, w momencie ustalania cennika badań technicznych w 2004 roku było to 824 zł.

W piśmie do premiera Donalda Tuska przedstawiciele SITK załączają m.in. korespondencje z właścicielami SKP i diagnostami. Wielu pisze o idących w dziesiątki tysięcy zł długach i traceniu dorobku życia



Tak funkcjonować naprawdę się nie da. Zaniechania rządu w zakresie rewaloryzacji cennika przez okres 20 lat jest znęcaniem się nad przedsiębiorcami dbającymi o stan bezpieczeństwa na drogach napisał jeden z właścicieli SKP.