Rząd dokłada kolejnych starań, by namówić Polaków do kupowania samochodów elektrycznych. Po uruchomieniu programu dopłat do zakupu, leasingu i wynajmu elektryków NaszEauto, resort infrastruktury planuje też zmianę sposobu rozliczania przez właścicieli aut tzw. "kilometrówki". Chodzi o przepisy, na mocy których pracodawcy rozliczają się z pracownikami wykorzystującymi swoje prywatne pojazdy do celów służbowych.

Obecnie jeśli np. pracownik udaje się w delegację prywatnym samochodem przysługuje mu nieopodatkowany zwrot kosztów podroży. Ten wyliczany jest w oparciu o stawki ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2002 roku (cyklicznie nowelizowane). Ale obecnym przepisom daleko do doskonałości. Nie dość, że stawki nie uległy zmianie od 2023 roku, to nie obejmują one samochodów elektrycznych i hybrydowych. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli pracodawca zdecyduje się zrekompensować pracownikowi wydatki na prąd elektryka lub paliwo do hybrydy, ten zapłaci od tego podatek dochodowy.