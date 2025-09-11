Ferrari Testarossa dziś nie tylko jest legendą w świecie motoryzacji, ale też symbolem popkulturowym. To integralna część, symbol lat 80., kojarzący się nam ze słonecznym Miami. Popkulturowa rola tego modelu istotna jest także dziś w kulturze synthwave, czerpiącej z lat 80. Ale trzecia dekada XXI wieku ma teraz swoją własną Testarossę.

Jak wygląda Ferrari 849 Testarossa?

Ferrari zaprezentowało bowiem model 849 Testarossa oraz jego wersję kabriolet, czyli 849 Testarossa Spider. Samochód w obu wariantach zastępuje kolejno SF90 Stradale i SF90 Spider. Charakteryzuje się futurystycznym wyglądem, ale jednocześnie osadzonym w tradycji marki. Widać tutaj nawiązania do Testarossy, ale ostry, kanciasty przód przywołuje mi również na myśl modele 288 GTO czy 308 GTS.

Ferrari 849 Testarossa dostępna jest również w jako kabriolet. Rozkłada się on w 14 sekund, kiedy jedziemy z prędkością do 45 km/h. materiały prasowe

W odmianie Spider dach można otworzyć lub zamknąć w 14 sekund, nawet kiedy jedziemy z prędkością do 45 km/h. Dla zwiększenia komfortu wprowadzono nowy system, który minimalizuje turbulencje wewnątrz kabiny - przegrodę wiatrową umieszczoną za fotelami. Producent podkreśla, że wnętrze jest w pełni podporządkowane kierowcy. Przed nim znajduje się cyfrowy ekran, ale na kierownicy pozostawiono fizyczne przyciski.

Ferrari 849 Testarossa wyposażone jest w cyfrowy zestaw wskaźników. Na kierownicy nie brakuje fizycznych przycisków. materiały prasowe

Jaki napęd ma Ferrari 849 Testarossa?

Najważniejszy jest jednak napęd. Zarówno 849 Testarossa i 849 Testarossa Spider, podobnie jak modele, które zastępują, to hybrydy typu plug-in. Bazą jest podwójnie uturbiony silnik V8 o pojemności czterech litrów. Włosi wykrzesali z niego 830 KM, czyli o 50 KM więcej w porównaniu z poprzednikiem. Udało się to uzyskać dzięki zastosowaniu turbosprężarek z łożyskami niskotarciowymi oraz osłony termicznej inspirowanej modelem 296 GT3, która optymalizuje zarządzanie temperaturą w komorze silnika. Ponadto zastosowano nowe lekkie komponenty jednostki napędowej, takie jak tytanowe śruby czy przeprojektowane kolektory wydechowe, co przekłada się na poprawę o 10 proc. stosunku mocy do masy względem SF90 Stradale.

Spalinowa jednostka współpracuje z trzema silnikami elektrycznymi. Dwa znajdują się na przedniej osi, jeden na tylnej. Zapewniają one 220 KM. Akumulator o pojemności 7,45 kWh zapewnia zasięg do 25 km na jednym ładowaniu. Moc systemowa całego układu wynosi 1 050 KM, o 50 KM więcej w porównaniu z poprzednikiem. W obu wersjach nadwoziowych zastosowano opartą na SF90 XX Stradale, ale specjalnie dostrojoną na potrzeby nowego modelu, dwusprzęgłową, ośmiobiegową skrzynię. Włosi deklarują, że w czasie opracowywania skrzyni biegów skupiono się na wykorzystaniu lekkich materiałów i zaawansowanych technik inżynieryjnych w celu utrzymania sztywności strukturalnej, a jednocześnie zminimalizowania masy.

Ferrari 849 Testarossa dostępna jest z układem hybrydowym typu plug-in. Silnik V8 współpracuje z trzema silnikami elektrycznymi. Moc systemowa układu wynosi 1 050 KM. materiały prasowe

Jak szybko może jechać Ferrari 849 Testarossa?

W efekcie zarówno 849 Testarossa i 849 Testarossa Spider rozpędzają się od 0 do 100 km/h w 2,3 sekundy. Włoski producent nie precyzuje prędkości maksymalnej. Deklaruje jedynie, że to ponad 330 km/h.

Włosi zajęli się także kwestią aerodynamiki. Obie wersje nadwoziowe generują łączną siłę docisku 415 kg przy prędkości 250 km/h. To o 25 kg więcej niż w SF90. To zaś przekłada się m.in. na lepszą stabilność. Ponadto dzięki nowym chłodnicom i kanałom powietrznym zoptymalizowano efektywność termiczną, poprawiają o 15 proc. wydajność chłodzenia.

Ferrari 849 Testarossa trafi do produkcji w 2026 roku. materiały prasowe

Ile kosztuje Ferrari 849 Testarossa?

Ferrari 849 Testarossa wejdzie do produkcji w 2026 roku. Za odmianę coupe trzeba będzie zapłacić ok. 460 tys. euro (ponad 1,9 mln zł), a za kabriolet ok. 500 tys. euro (ponad 2,1 mln zł).

