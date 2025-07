Ferrari Amalfi i turbodoładowanie 171 tys. obr./min. Brzmi jak szaleństwo

Ferrari Amalfi to nowy rozdział w historii V8 z Maranello. Włosi nie tylko wycisnęli z 3,9-litrowego silnika 640 KM i 770 Nm, ale też upakowali go technologiami rodem z Purosangue i 296 GTB. Jak jeździ nowy grand tourer Ferrari i co potrafi jego aktywna aerodynamika?