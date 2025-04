Co to jest DPF?

DPF to skrót od Diesel Particulate Filter - filtra cząstek stałych. Jest to dodatkowy katalizator montowany w układzie wydechowym samochodów wyposażonych w silnik wysokoprężny. Jego głównym zadaniem jest wychwytywanie i zatrzymywanie cząsteczek sadzy, które powstają w wyniku spalania oleju napędowego. Cząsteczki te są szkodliwe dla zdrowia, a ich emisja do atmosfery jest ściśle regulowana przez normy emisji spalin.

Jeśli filtr DPF jest już mocno zapchany, konieczne może być czyszczenie chemiczne. Stosuje się do tego specjalnych środków chemicznych, które rozpuszczają zgromadzone cząstki sadzy i inne zanieczyszczenia wewnątrz filtra. Środki te są wprowadzane do filtra, a następnie przeprowadza się proces przepłukiwania i płukania, który ma na celu usunięcie zanieczyszczeń. Konieczny w tym celu jest demontaż filtra z układu wydechowego.

Koszt czyszczenia DPF zależy od wielu czynników, w tym od metody czyszczenia, modelu samochodu oraz lokalizacji warsztatu. Koszty czyszczenia DPF środkami chemicznymi oraz wypalaniem plasują się podobnie - od 300 do 800 zł. Czyszczenie ultradźwiękowe jest najdroższą metodą, a jego koszt to zazwyczaj od 500 do 1000 zł. Jest to jednak najskuteczniejsza i najdelikatniejsza metoda czyszczenia, która zapewnia długotrwałe efekty.