Zaświeciła się taka kontrolka? Pod żadnym pozorem się nie zatrzymuj

Silniki spalinowe podczas pracy emitują cząstki stałe. Są to niespalone drobiny składające się z węglowodorów o średnicy kilku mikrometrów. System DPF (diesel) lub GPF (silnik benzynowy) wyłapuje je za pomocą specjalnego wkładu ceramicznego, na którym osadzają się niewielkie cząsteczki.

Problem z filtrami DPF pojawia się najczęściej, gdy samochód przemieszcza się głównie na krótkich dystansach lub w warunkach miejskich. Wtedy często filtr potrafi się zapchać. Urządzenie potrafi oczyszczać się samoczynnie, ale potrzebuje do tego odpowiednich warunków.

Co zrobić, gdy zaświeci się ikonka DPF?

Co do zasady konieczność zatrzymania pojazdu sygnalizują kontrolki w kolorze czerwonym, ale również żółte oznaczają zwykle powód do niepokoju. Niejeden kierowca może się w takiej sytuacji zatrzymać, zastanawiając, czy powinien kontynuować podróż. Takie działanie w przypadku kontrolki DPF jest wysoce niezalecane.