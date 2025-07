Po ustaleniu nowego taryfikatora kar za przekroczenie prędkości w Polsce, rozgorzała dyskusja na temat zbyt wysokich mandatów. Mimo głośnego oburzenia wśród kierowców, zaproponowane stawki pozostały niezmienne i powodują, że na widok ograniczenia prędkości wiele osób zdejmuje nogę z gazu. Co więcej, jeszcze skuteczniejszym motywatorem do trzymania się ustalonych ograniczeń okazuje się tak zwana zasada recydywy. Zgodnie z nią, kierowcy dopuszczający się określonych wykroczeń mogą zostać ukarani podwójną stawką. Za najbardziej rażące przekroczenie prędkości w warunkach recydywy można w Polsce otrzymać 5 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych.

Jak pokazuje rzeczywistość, nie są one dalece odmienne od tych panujących w Polsce. Zgodnie z chorwackim kodeksem drogowym, w terenie zabudowanym można jechać z maksymalną prędkością do 50 km/h, a poza nim do 90 km/h. Różnice w porównaniu z polskimi ograniczeniami zauważalne są dopiero na drogach szybkiego ruchu. W Polsce na drodze ekspresowej można jechać maksymalnie do 120 km/h, natomiast w Chorwacji do 110 km/h. Prędkość na chorwackich autostradach również okazuje się o 10 km/h niższa niż w Polsce. Zgodnie z chorwackimi przepisami, jazda na autostradzie z prędkością powyżej 130 km/h stanowi wykroczenie.