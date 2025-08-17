Pomarańczowa strzałka to znak drogowy , którego nie uświadczysz na polskich drogach . Dzieję się tak z tego względu, że sieć polskich autostrad wciąż jest za mało rozbudowana. To znak który znajdziesz przede wszystkim na autostradach niemieckich, które pozwalają na wybór różnych, alternatywnych tras do tego samego celu.

Co oznacza znak z pomarańczową strzałką?

Znak pomarańczowej strzałki na białym tle pojawia się w towarzystwie drogowskazów i zjazdów na niemieckich autostradach. To znak sugerujący wybór alternatywnej trasy w tym samym kierunku, z którego warto skorzystać w momencie gdy na trasie, którą jedziemy pojawiają się zatory i korki wynikające z dużego natężenia ruchu. Strzałka proponuje zjazd z danego odcinka autostrady i podróżowanie równoległa trasą, na której zwykle jest mniejsze natężenie ruchu - to klasyczna sugestia objazdu.

Wybierając trasę alternatywną sugerowaną przez strzałkę mamy pewność, że jeśli na pierwotnej drodze pojawi się zator dojedziemy do zaplanowanego celu szybciej, bez spędzania czasu w korkach na autostradzie. Strzałki często pojawiają się na autostradach w zachodniej części Niemiec, gdzie sieć dróg jest znacznie bardziej rozbudowana, a natężenie ruchu jest większe.

Gdzie stosuje się znak z pomarańczową strzałkę?

Warunkiem do zastosowania znaku pomarańczowej strzałki jest gęsta, rozbudowana sieć autostrad, biegnących równolegle w podobnym kierunku. Obecność pomarańczowych strzałek zmiany kierunku jest największa w takich regionach jak:

Zagłębie Ruhry,

Saara,

Nadrenia,

okolice Frankfurtu nad Menem (Hesja).

To właśnie tam sieć autostrad jest najgęściejsza i wybór alternatywnej trasy jest łatwiejszy.

Pomarańczowa strzałka pokaże drogę dłuższą, ale szybszą

Z dużym prawdopodobieństwem wybór trasy sugerowanej przez pomarańczową strzałkę oznacza pokonanie nieco większej ilości kilometrów niż pierwotnie zakładana, ale dzięki temu możemy ominąć potencjalne zatory i korki na autostradach, które zwykle charakteryzują się dużym natężeniem ruchu i wysoką częstotliwością zatorów. Działa to na zasadzie podobnej do wyboru alternatywnej trasy w nawigacji, jeśli ta wykryje duże opóźnienia na wybranej pierwotnie drodze.

Przekreślona pomarańczowa strzałka. Co oznacza?

Podążając drogami wskazanymi przez pomarańczową strzałkę powinniśmy też zwrócić uwagę na znak przekreślonej pomarańczowej strzałki, która oznacza koniec objazdu.

Przekreślona strzałka oznacza koniec objazdu 123RF/PICSEL

Pomarańczowa strzałka nie jest znakiem nakazu

Ten charakterystyczny znak to propozycja i sugestia mająca za zadanie ułatwić życie kierowcy. Daje nam wybór i to my decydujemy czy chcemy dalej podążać wybraną drogą czy skorzystać z trasy alternatywnej. Nie sugerując się pomarańczową strzałką nie łamiemy przepisów i nie grozi nam mandat ani inne konsekwencje poza takimi, że możemy utknąć w korku nawet na kilka godzin.

