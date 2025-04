Od dłuższego czasu Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK), reprezentujące interesy Stacji Kontroli Pojazdów, apelowało o podniesienie opłat za badania techniczne . Jak podkreślano, ceny te nie były zmieniane od 2004 roku, a diagności znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji. Wysoka inflacja i rosnące koszty energii pogłębiają kryzys w branży, a stacje kontroli pojazdów nie dysponują środkami, by proponować nowym pracownikom konkurencyjne wynagrodzenia. W efekcie coraz mniej osób decyduje się na pracę w tym zawodzie.

Od 2004 roku opłata za badanie techniczne samochodu przeprowadzone na stacji kontroli pojazdów wynosi tyle samo: 98 zł brutto. Minęło 20 lat, czyli cała epoka, a tabela opłat pozostała niezmieniona i ma się nijak do rzeczywistości.

By lepiej zrozumieć skalę problemu, z którym borykają się właściciele stacji kontroli pojazdów, warto zwrócić uwagę, że 19 lat temu minimalne wynagrodzenie pozwalało sfinansować osiem badań okresowych samochodu osobowego. Dziś ta sama pensja wystarcza już na 35 takich badań. W ocenie diagnostów konieczne jest więc podniesienie ceny za badanie techniczne pojazdu, aby częściowo nadrobić wieloletnią stagnację. O ile?

Część diagnostów postulowała, aby opłata za badanie okresowe samochodu wzrosła do około 250 złotych. Jednak wszystko wskazuje na to, że tak wysoka podwyżka nie zostanie wprowadzona. Według ustaleń dziennikarza RMF FM - początkowy wzrost opłat ma wynieść 20-30 proc. W praktyce będzie to oznaczać zwiększenie kosztów o najwyżej kilkadziesiąt złotych względem obecnych stawek. Istotnym założeniem nowej ustawy ma być także coroczna waloryzacja opłat, uwzględniająca m.in. wskaźnik inflacji oraz średnie wynagrodzenie w gospodarce.