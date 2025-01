Bukowiec przyznał, że resort infrastruktury planuje zobowiązać diagnostów do dokumentowania poprzez dokumentację fotograficzną obecności pojazdu na Stacji Kontroli Pojazdów i chce, by zdjęcia wykonywane na przeglądach trafiały do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wraca też do, dwukrotnie zarzucanego już wcześniej pomysłu, karania kierowców, którzy spóźniają się na obowiązkowe badanie techniczne.