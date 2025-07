Płyn chłodniczy się gotuje. Czy mogę dolać wody?

Kłęby pary wydobywające się spod maski samochodu to jeden z najbardziej stresujących widoków dla każdego kierowcy. Zagotowany płyn chłodniczy to poważna awaria, która może doprowadzić do kosztownych uszkodzeń silnika. Czy w takiej sytuacji można dolać wodę? Jak postępować, żeby nie pogorszyć sytuacji i bezpiecznie dotrzeć do warsztatu?