Drobny błąd i leci 5 tys. kary dla kierowców. Jak się uchronić?

Badanie techniczne, zwane często przeglądem okresowym, to wymagana przepisami prawa kontrola kluczowych podzespołów samochodu zakończona wydaniem decyzji o dopuszczeniu go do ruchu publicznego na określony czas - zwykle 12 miesięcy. Kontrolę tę przeprowadza się na stacjach diagnostycznych, na których pracują diagności z odpowiednimi uprawnieniami.

Z kolei na podstawie art. 96, § 1ad. można ustalić, że maksymalna kara w postępowaniu mandatowym za wykroczenia z rozdziału XI (przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) wynosi 5 tys. zł. W przypadku, w którym jednocześnie zostały złamane także inne zapisy K.w. oprócz prowadzenia bez dopuszczenia pojazdu do ruchu, kara może wzrosnąć nawet do 6 tys. zł.

Zdarza się, że diagnosta uzna, że pojazd nie nadaje się do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Może to zrobić, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu albo narusza wymagania ochrony środowiska. Wówczas diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny za pomocą odpowiedniej adnotacji w systemie CEPiK.

Do niedawna zatrzymywał też papierowy i odsyłał go do miejsca, w którym rejestrowano pojazd - stamtąd mógł odebrać go właściciel po doprowadzeniu auta do odpowiedniego stanu. Ostatnia nowelizacja przepisów nadała nowe uprawnienia diagnostom - mogą oni nie tylko zatrzymać dowód, ale również zwrócić go elektronicznie po stwierdzeniu usunięcia usterek.