Samochód testowy, pozbawiony jakiejkolwiek ochrony przeciwsłonecznej, nagrzał się do 53 stopni Celsjusza. To temperatura, przy której przebywanie we wnętrzu staje się nie tylko uciążliwe, ale może być niebezpieczne dla organizmu. Tradycyjna osłona przeciwsłoneczna umieszczana od wewnątrz na przedniej szybie obniżyła temperaturę jedynie o 4 stopnie - do 49 stopni Celsjusza. Podobny efekt dało białe płótno rozłożone na desce rozdzielczej, które ograniczyło nagrzanie do 50 stopni.