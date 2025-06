Już 26 czerwca przy ul. Wrocławskiej 34a w Długołęce otworzy się Tesla Center Wrocław. Placówka dołączy do czterech pozostałych punktów, które działają już w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Specjalne wydarzenie z atrakcjami dla zainteresowanych rozpocznie się o 18:00 i potrwa do 21:00 .

Otwarcie nowego centrum Tesli w Polsce to nie tylko lokalne wydarzenie, ale też element szerszej strategii. Amerykańska marka stawia coraz mocniej na rozwój własnej infrastruktury w Europie, a co za tym idzie - również w Polsce. W naszym kraju funkcjonuje 15 stacji Supercharger z ponad 110 stanowiskami do ładowania. To powoduje, że Polska ma jedną z najlepszych sieci stacji szybkiego ładowania Tesli w Europie Wschodniej.