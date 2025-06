Miska olejowa zazwyczaj mieści od czterech do sześciu litrów płynu, który nie tylko redukuje tarcie między ruchomymi elementami, ale również odprowadza ciepło z gorącego wnętrza jednostki napędowej czy chroni przed korozją. Przyjmuje się, że wymianę oleju należy przeprowadzić raz w roku lub co 15 tysięcy kilometrów. Szczególnie, jeśli eksploatujemy auto na krótkich dystansach, w mieście lub intensywnie na autostradach. Na rynku sporo jest jednak środków smarnych typu long life. Czy warto z nich korzystać?

Co to jest olej long life?

Olej long life to specjalny rodzaj płynu smarującego, który charakteryzuje się zwiększoną odpornością na starzenie oraz utrzymaniem pierwotnych właściwości przez znacznie dłuższy okres. Zamiast standardowych 15 tys. km, niektóre oleje long life pozwalają na przedłużenie interwałów wymiany nawet do 30 tys., a w ekstremalnych przypadkach - do 60 tys. km.