Coraz więcej producentów samochodów zaleca dziś wymianę oleju silnikowego dopiero po przejechaniu 30 tys. km, a czasem nawet później. To ogromna zmiana w porównaniu z latami 90., kiedy standardem były interwały co 10-15 tys. km. Firmy motoryzacyjne tłumaczą ten trend rozwojem technologii - nowoczesnymi olejami syntetycznymi i bardziej zaawansowaną konstrukcją jednostek napędowych.

Mechanicy uważają, że właśnie dlatego olej silnikowy powinien być wymieniany znacznie częściej niż sugerują to producenci. Szczególnie dotyczy to samochodów eksploatowanych w trudnych warunkach miejskich, gdzie silnik często pracuje w niekorzystnych temperaturach.

Skutki takiego podejścia mogą być opłakane. Wiele samochodów jest eksploatowanych z poziomem oleju poniżej minimum, co prowadzi najpierw do drobnych uszkodzeń, a z czasem może przerodzić się w poważną awarię.

Uszkodzenia turbosprężarki. Brak świeżego, odpowiednio lepkościowego oleju zwiększa ryzyko uszkodzenia łożysk turbiny. Początkowo objawia się to spadkiem mocy i większym spalaniem, później dochodzi do kosztownej wymiany (nawet 8-12 tys. zł).

Choć długie interwały między wymianami oleju brzmią zachęcająco, mogą okazać się zgubne dla silnika. Mechanicy i eksperci coraz częściej apelują, by nie ufać ślepo zaleceniom producenta, lecz dostosować serwisowanie do warunków eksploatacji. Regularna i częstsza wymiana oleju, co 15, a nawet co 10 tys. km to niewielki koszt w porównaniu z ceną remontu jednostki napędowej.