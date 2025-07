Przez dziesięciolecia tablice rejestracyjne opierały się wszelkim nowinkom - zmieniały się co najwyżej szczegóły i kolory, ale sama koncepcja pozostawała nietknięta. Dziś jednak i ten symbol motoryzacyjnej tradycji przechodzi cyfrową rewolucję. W Stanach Zjednoczonych coraz popularniejsze stają się tablice elektroniczne, zdolne wyświetlać dowolne komunikaty.

Pierwsze prace nad cyfrowymi tablicami rejestracyjnymi rozpoczęto już w 2009 roku za sprawą amerykańskiej firmy Reviver. Zanim jednak tablice mogły pojawić się na drogach, potrzebne było odpowiednie prawo. Dziś mogą z nich korzystać m.in. mieszkańcy Arizony, Michigan, Teksasu i Kalifornii. Kluczowe korzyści to odciążenie urzędów, ułatwienie identyfikacji pojazdów, a także prostszy proces przerejestrowania auta.

Cyfrowe posiadają dodatkowe pole do dynamicznego wyświetlania treści.

W porównaniu z tradycyjnymi tablicami rejestracyjnymi, wersje cyfrowe posiadają dodatkowe pole do dynamicznego wyświetlania treści, zarządzane przez aplikację mobilną. Umożliwia to np. wyświetlenie komunikatu "stolen" w przypadku kradzieży pojazdu, co w połączeniu z modułem GPS znacząco zwiększa szanse na odzyskanie auta. Dodatkowo dane są synchronizowane z chmurą, upraszczając procedury związane z aktualizacją informacji.