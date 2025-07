Codzienność potrafi być zaskakująca, o czym przekonał się kierowca autobusu, pracujący dla koszalińskiego MZK. Niespodzianie życie poddało go wymagającemu testowi, który zaliczył na szóstkę z plusem. Postawa kierowcy nie tylko uczyniła z niego lokalnego bohatera, ale też stała się przykładem do naśladowania dla innych.

Jak się okazuje, wyposażenie autobusów miejskich w urządzenia ratunkowe było bardzo dobrą decyzją ze strony koszalińskiego MZK. To sprawia, że mogą one nie tylko skutecznie przewozić pasażerów z punktu A do punktu B, lecz w razie potrzeby, pełnić również rolę mobilnego zaplecza ratowniczego.