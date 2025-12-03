Darmowe autostrady dla ciężarówek w Niemczech. Trzeba spełniać warunki

W skrócie Bundestag przedłużył zwolnienie z opłat drogowych dla ciężarówek zeroemisyjnych w Niemczech do połowy 2031 roku.

Wprowadzona będzie nowa, półautomatyczna metoda rejestracji przejazdu pojazdów ciężarowych przy użyciu aplikacji „TollNow”.

Firmy transportowe z elektrycznymi ciężarówkami zyskują pewność planowania, jednak nadal stanowią niewielki odsetek pojazdów na rynku.

Niemcy w pełni chcą wykorzystać okres zwolnienia dopuszczony przez unijną dyrektywę Eurovignette, a zatwierdzona przez Bundestag nowelizacja przedłuży istniejące zwolnienie z opłat dla ciężarówek o napędzie zeroemisyjnym poza 31 grudnia 2025 r. Podobne ulgi obowiązują również w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, gdzie pojazdy ciężarowe mogą być w ogóle niezwolnione z opłat, zwolnione częściowo lub na krótszy czas. W praktyce oznacza to, że elektryczne pojazdy o DMC powyżej 4,25 t nie będą objęte mytem do połowy 2031 r., a pojazdy użytkowe o DMC poniżej 4,25 t nadal będą korzystać ze zwolnienia bezterminowo.

Przedłużając zwolnienie z opłat do połowy 2031 r., dajemy silny impuls dla rozwoju rynku ciężarówek zeroemisyjnych. Firmy zyskują pewność planowania, a transformacja w kierunku transportu bezemisyjnego nadal pozostaje atrakcyjną opcją

Zmiana w rejestracji przejazdów. Nowa metoda jest półautomatyczna

Kolejną zmianą jest nowy sposób zgłaszania i rejestrowania przejazdów. Od początku 2026 r. - oprócz automatycznego naliczania opłat przez urządzenia pokładowe (OBU) i ręcznej rejestracji przez internet lub aplikację - wprowadzona zostanie półautomatyczna metoda rejestracji przejazdu na trasach krajowych. System o nazwie "TollNow" firmy Toll Collect GmbH będzie rejestrował trasę przejazdu przy użyciu sygnału GPS.

Dzięki temu kierowcy nie będą musieli ponownie zgłaszać przejazdu w przypadku niespodziewanego objazdu, jak miało to miejsce podczas klasycznej rejestracji ręcznej. Od połowy stycznia 2026 r. aplikacja będzie początkowo dostępna dla systemu iOS. Co ważne, aplikacja "TollNow" nie zastępuje tradycyjnego urządzenia, a ma jedynie ułatwić proces dla kierowców korzystających z myta okazjonalnie.

Firmy transportowe odetchną z ulgą, ale tylko te, które posiadają elektryczne ciężarówki

Dla firm transportowych posiadających elektryczne pojazdy ciężarowe potwierdzenie dalszego zwolnienia z opłat jest bardzo dobrą informacją. Branża krytykowała fakt, że decyzja w sprawie roku 2026 zapadła dopiero w grudniu i przez dłuższą chwilę nie wiadomo było, czy myto zacznie ponownie obowiązywać. Przypomnijmy, że zgodnie z dotychczasowym prawem zwolnienie wygasało 31 grudnia 2025 r., a brak nowej decyzji oznaczałby obowiązek uiszczania opłat od 1 stycznia 2026 r.

Przepisy regulujące opłaty dla elektrycznych ciężarówek w Niemczech weszły w życie w grudniu 2023 r. równolegle ze znaczną podwyżką stawek i wprowadzeniem opłat zależnych od emisji CO2. Teraz firmy transportowe mogą snuć plany uwzględniając dodatkowe sześć lat zwolnienia. Eksperci twierdzą, że przedłużenie przepisów realnie może wpłynąć na skłonienie przewoźników do zakupu elektrycznych pojazdów ciężarowych.

Czy jednak oszczędności na mycie okażą się skuteczną zachętą, to dopiero pokażą przyszłe statystyki sprzedażowe. Według danych ACEA udział elektrycznych ciężarówek w Niemczech w tym roku wynosił zaledwie 5,5 proc.

