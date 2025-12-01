W skrócie Solaris wprowadza usługę modernizacji starych autobusów elektrycznych, przedłużając ich żywotność.

Modernizacja obejmuje wymianę baterii oraz kluczowych elementów układu napędowego i instalacji.

Miejscy operatorzy, jak MPK Kraków, już korzystają z retrofitu jako tańszej alternatywy dla zakupu nowych pojazdów.

Retrofit autobusów elektrycznych - Solaris uruchamia nową usługę

Pierwsze generacje autobusów elektrycznych, które trafiły do europejskich miast ponad dekadę temu, zaczynają odczuwać skutki intensywnej eksploatacji. Najszybciej zużywają się baterie, które od początku były mniej pojemne i mniej wydajne od współczesnych magazynów energii. Dynamiczny rozwój technologii powoduje, że część rozwiązań starzeje się jeszcze w trakcie użytkowania pojazdu.

Dlatego Solaris, który produkuje autobusy elektryczne od 2011 roku, wprowadza usługę retrofitu, czyli modernizacji używanych pojazdów zeroemisyjnych. Obejmuje ona wymianę kluczowych komponentów, przede wszystkim baterii, a także wybranych elementów układu napędowego i instalacji energetycznej. Dzięki temu pojazdy odzyskują parametry pozwalające na dalszą, pełnowartościową eksploatację.

Po europejskich miastach kursują już tysiące elektryków tej marki, a część z nich pokonała blisko milion kilometrów. Retrofit ma pozwolić operatorom utrzymać je przy życiu i pozwoli uniknąć wydatków na zakup nowych pojazdów.

Na czym polega reanimacja elektryków?

Kluczowym elementem retrofitu jest modernizacja systemu magazynowania energii. Solaris umożliwia montaż nowych zestawów baterii w technologiach LFP, NMC lub LTO, różniących się trwałością, masą i gęstością energii, co pozwala dobrać akumulatory do rzeczywistych warunków pracy pojazdu. Wybór technologii zależy od wymagań przewoźnika oraz charakteru eksploatacji danego autobusu.

Proces obejmuje również wymianę niezbędnej instalacji elektrycznej, montaż lub aktualizację systemu BTMS odpowiedzialnego za kontrolę temperatury baterii, a także aktualizację oprogramowania BMS zarządzającego energią. Pojazd jest dodatkowo dostosowywany do infrastruktury ładowania wykorzystywanej przez operatora. Producent odpowiada również za odbiór i utylizację zużytych baterii, a każdy projekt jest analizowany indywidualnie od dokumentacji, przez kalkulację, po montaż nowych komponentów.

Retrofit obejmuje zarówno autobusy bateryjne, jak i trolejbusy wyposażone w baterie oraz systemy IMC. Solaris zapowiada, że w kolejnych etapach modernizacja ma objąć także pojazdy wodorowe.

Renowacje elektryków już trwają

MPK Kraków zleciło modernizację 20 pojazdów - siedemnastu Solarisów Urbino 12 electric oraz trzech przegubowych Urbino 18 electric. To dopiero początek, ponieważ zamówienia na podobne prace napływają również od operatorów z Berlina, Hamburga, Paryża i Warszawy.

Dla wielu miejskich przewoźników retrofit okazał się korzystniejszym rozwiązaniem niż zakup nowych autobusów, szczególnie że modernizacja jest szybsza i mniej obciąża budżet.

