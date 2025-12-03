Nowe OPP w Polsce. Lista miejsc, w których pojawią się kamery
System odcinkowego pomiaru prędkości od kilku lat regularnie pojawia się na kolejnych polskich drogach. Jak podkreśla Inspekcja Transportu Drogowego, jego przewaga polega na tym, że zwiększa dyscyplinę kierowców na całej długości kontrolowanego odcinka, a nie tylko w miejscu ustawienia pojedynczego radaru. Do końca czerwca 2026 roku w ramach nowego programu powstanie aż 43 nowych punktów pomiarowych. Poniżej zamieszczamy pełną listę.
W skrócie
- Na polskich drogach pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości, mające zwiększyć bezpieczeństwo i zdyscyplinować kierowców.
- Do końca czerwca 2026 roku zostanie uruchomionych 43 nowych punktów pomiarowych, głównie na autostradach i drogach ekspresowych.
- Nowoczesne kamery VELOCITY 4 będą rejestrować szczegółowe dane przejazdu, co już skutkuje spadkiem liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach.
Polskie drogi są stopniowo wyposażane w nowe odcinkowe pomiary prędkości, które mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienie dyscypliny wśród kierowców. W przeciwieństwie do jednego fotoradaru, który kontroluje ruch wyłącznie punktowo, odcinkowy pomiar wymusza stałe utrzymywanie prędkości w granicach ograniczeń przez cały nadzorowany odcinek. Jak informuje inspektorat Transportu Drogowego:
Kierowcy, którzy zdają sobie sprawę z ciągłego nadzoru nad ruchem drogowym, rzadziej przekraczają obowiązujące limity prędkości, a to bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby wypadków na drogach.
Nowe odcinkowe pomiary prędkości. Lista miejsc na 2026 rok
Nic zatem dziwnego, że dalsza rozbudowa systemu odcinkowego pomiaru prędkości stała się jednym z kluczowych działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Niedawno informowaliśmy o nowym OPP zainstalowanym na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Równolegle CANARD realizuje plan zakładający uruchomienie aż 43 nowych odcinków pomiaru średniej prędkości. Projekt obejmie przede wszystkim drogi ekspresowe oraz autostrady. Poniżej przedstawiamy kompletną listę lokalizacji.
Województwo
Miejscowość początku OPP
Miejscowość końca OPP
droga
mazowieckie
węzeł Mińsk Mazowiecki
węzeł Janów
A2
mazowieckie
Ostrów Mazowiecka
Ostrów Mazowiecka
S8
małopolskie
węzeł Kurdwanów
węzeł Wielicka
A4
łódzkie
węzeł Kamieńsk
węzeł Radomsko
A1
śląskie
węzeł Częstochowa Południe
węzeł Woźniki
A1
łódzkie
węzeł Piotrków Trybunalski Południe
węzeł Kamieńsk
A1
śląskie
wysokość m. Brodowe
węzeł Mykanów
A1
mazowieckie
węzeł Tarczyn Południe
węzeł Mszczonowska
S7
mazowieckie
Garwolin Zachód
Garwolin Południe
S17
mazowieckie
węzeł Warszawa Wilanów
węzeł Lubelska
S2
pomorskie
węzeł Gdańsk Owczarnia
węzeł Gdańsk Lotnisko
S6
zachodniopomorskie
węzeł Dąbie
węzeł Rzęśnica
A6
warmińsko-mazurskie
Rychnowo
Olsztynek
S7
opolskie
węzeł Opole Zachód
MOP Prószków
A4
wielkopolskie
węzeł Koło
węzeł Dąbie
A2
Świętokrzyskie
Kajetanów
węzeł Kielce Północ
S7
mazowieckie
węzeł Radom Północ
węzeł Wolanów
S7
mazowieckie
węzeł Zielonka
węzeł Wołomin (Nowy Janków)
S8
małopolskie
Rabka
Rabka
28
Zachodniopomorskie
Parłówko
Brzozowo
S3
Zachodniopomorskie
Kołobrzeg
Kołobrzeg
S6
Pomorskie
w. Karczemki
Gdańsk ul. Jabłoniowa
S6
Pomorskie
Węzeł Dworek
węzeł Nowy Dwór Gdański
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Pasłęk Północ
węzeł Marzewo
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Rączki
węzeł Nidzica Południe
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Olsztyn Południe
Stawiguda
S51
Podlaskie
Kołaki
węzeł Mężenin
S8
Lubelskie
węzeł Kurów Zachód
węzeł Nałęczów
S17
Lubelskie
Lublin Węglin
Lublin Sławinek
S19
zachodniopomorskie
węzeł Borkowice
Stare Bielice
S6
mazowieckie
Nadarzyn
Nadarzyn
S8
mazowieckie
węzeł Opacz
węzeł Puchały
S8
łódzkie
węzeł Kutno
węzeł Piątek
A1
śląskie
węzeł Zabrze Północ
węzeł Zabrze Zachód
A1
kujawsko-pomorskie
węzeł Pruszcz
węzeł Trzeciewiec
S5
Wielkopolskie
węzeł Poznań Zachód
węzeł Stęszew
S5
opolskie
wezęł Krapkowice
MOP Góra św. Anny
A4
lubuskie
Gorzów Zachód
Gorzów Południe
S3
Dolnośląskie
węzeł Kąty Wrocławskie
węzeł Wrocław Południe
A4
Dolnośląskie
węzeł Wrocław Północ
węzeł Wrocław Stadion
A8e
Dolnośląskie
węzeł Krzyżowa
węzeł Krzywa
A4
Małopolskie
węzeł Tarnów Centrum
MOP Jawornik
A4
śląskie
Ochaby
Skoczów
81
VELOCITY 4. To charakterystyczne żółte kamery
Na wytypowanych odcinkach tras zostaną wdrożone nowoczesne urządzenia VELOCITY 4, które można łatwo rozpoznać po charakterystycznych, żółtych kamerach. System automatycznie zapisuje czas wjazdu i wyjazdu z monitorowanego fragmentu trasy, co umożliwia dokładne ustalenie, który pojazd przekroczył prędkość. Rejestrowane są również szczegółowe dane, takie jak lokalizacja, data i czas pomiaru, długość nadzorowanego odcinka oraz obowiązujące ograniczenie prędkości. Kamery rozpoznają pas ruchu, a wykonane przez nie zdjęcia zachowują wysoką jakość także po zmroku.
Najświeższe dane pokazują, że liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spadła w tym roku o ponad 10 proc. w porównaniu z ubiegłym. Specjaliści podkreślają, że wpływ mogą mieć dodatkowe działania kontrolne. Po zakończeniu inwestycji w całej Polsce funkcjonować będzie 114 zestawów do pomiaru średniej prędkości, obejmujących łącznie 670 kilometrów dróg.