W skrócie Na polskich drogach pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości, mające zwiększyć bezpieczeństwo i zdyscyplinować kierowców.

Do końca czerwca 2026 roku zostanie uruchomionych 43 nowych punktów pomiarowych, głównie na autostradach i drogach ekspresowych.

Nowoczesne kamery VELOCITY 4 będą rejestrować szczegółowe dane przejazdu, co już skutkuje spadkiem liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Polskie drogi są stopniowo wyposażane w nowe odcinkowe pomiary prędkości, które mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienie dyscypliny wśród kierowców. W przeciwieństwie do jednego fotoradaru, który kontroluje ruch wyłącznie punktowo, odcinkowy pomiar wymusza stałe utrzymywanie prędkości w granicach ograniczeń przez cały nadzorowany odcinek. Jak informuje inspektorat Transportu Drogowego:

Kierowcy, którzy zdają sobie sprawę z ciągłego nadzoru nad ruchem drogowym, rzadziej przekraczają obowiązujące limity prędkości, a to bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby wypadków na drogach.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości. Lista miejsc na 2026 rok

Nic zatem dziwnego, że dalsza rozbudowa systemu odcinkowego pomiaru prędkości stała się jednym z kluczowych działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Niedawno informowaliśmy o nowym OPP zainstalowanym na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Równolegle CANARD realizuje plan zakładający uruchomienie aż 43 nowych odcinków pomiaru średniej prędkości. Projekt obejmie przede wszystkim drogi ekspresowe oraz autostrady. Poniżej przedstawiamy kompletną listę lokalizacji.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości Województwo Miejscowość początku OPP Miejscowość końca OPP droga mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2 mazowieckie Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka S8 małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4 łódzkie węzeł Kamieńsk węzeł Radomsko A1 śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1 łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1 śląskie wysokość m. Brodowe węzeł Mykanów A1 mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7 mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17 mazowieckie węzeł Warszawa Wilanów węzeł Lubelska S2 pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6 zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6 warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7 opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4 wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7 mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7 mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 małopolskie Rabka Rabka 28 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7 warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7 warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7 warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19 zachodniopomorskie węzeł Borkowice Stare Bielice S6 mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8 mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8 łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1 śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1 kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5 opolskie wezęł Krapkowice MOP Góra św. Anny A4 lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4 śląskie Ochaby Skoczów 81

VELOCITY 4. To charakterystyczne żółte kamery

Na wytypowanych odcinkach tras zostaną wdrożone nowoczesne urządzenia VELOCITY 4, które można łatwo rozpoznać po charakterystycznych, żółtych kamerach. System automatycznie zapisuje czas wjazdu i wyjazdu z monitorowanego fragmentu trasy, co umożliwia dokładne ustalenie, który pojazd przekroczył prędkość. Rejestrowane są również szczegółowe dane, takie jak lokalizacja, data i czas pomiaru, długość nadzorowanego odcinka oraz obowiązujące ograniczenie prędkości. Kamery rozpoznają pas ruchu, a wykonane przez nie zdjęcia zachowują wysoką jakość także po zmroku.

Najświeższe dane pokazują, że liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spadła w tym roku o ponad 10 proc. w porównaniu z ubiegłym. Specjaliści podkreślają, że wpływ mogą mieć dodatkowe działania kontrolne. Po zakończeniu inwestycji w całej Polsce funkcjonować będzie 114 zestawów do pomiaru średniej prędkości, obejmujących łącznie 670 kilometrów dróg.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL