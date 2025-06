Nowy MGS5 EV z zasięgiem do 480 km. Cena startuje od 143,9 tys. zł

MGS5 EV to nowy elektryczny SUV z zasięgiem do 480 km i przyspieszeniem do "setki" w 6,3 sekundy. Ceny tego modelu zaczynają się od 143,9 tys. zł. Kiedy auto trafi do polskich salonów?