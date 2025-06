Przypomnijmy, 11 czerwca we Francji doszło do wypadku, w którym śmierć poniosła kierująca Citroenem C3 37-letnia kobieta. Jak wykazało dochodzenie, przyczyną zgonu była eksplozja tzw. inflatora, czyli elementu, który odpowiada za odpalenie poduszki powietrznej podczas wypadku.

Problem w poduszkach wyprodukowanych przez japońską firmę Takata polega na tym, że inflator wykonany został z wadliwych materiałów, w efekcie podczas uruchomienia poduszki może dojść do jego rozerwania, co skutkuje tym, że metalowe elementy zostają z dużą siłą wyrzucone w twarz kierowcy i pasażera.

We wtorek francuski minister podjął kolejne kroki. Przed wszystkim zwrócił się z apelem do wszystkich producentów samochodów z wadliwymi poduszkami, by podjęli akcje naprawcze, niezależnie do wieku samochodów.