Zatrzymanie się na parkingu i chwila odpoczynku podczas długiej trasy jest wskazana. Ze snem nie ma co walczyć, a nawet krótki spacer czy zjedzenie słodkiego batonika będzie tylko doraźną pomocą. Znużenie wróci już po kilku minutach, a wtedy o wypadek robi się wyjątkowo łatwo. Jak informuje bussgeldkatalog.org, zmęczenie może skutkować zagrożeniami porównywalnymi do jazdy po spożyciu alkoholu. Chociaż przepisy w całej Unii Europejskiej są bardzo podobne, nie oznacza to jednak, że są identyczne. Niemieccy policjanci systematycznie karzą kierowców za sen w samochodzie.