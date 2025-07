Sezon letni trwa w najlepsze, a to oznacza łatwiejsze i bardziej przewidywalne warunki do jazdy na drodze. Zdaniem niektórych kierowców są to także okazja by do końca zużyć wysłużone opony zimowe. Wydaje się to bardzo ekonomicznym podejściem zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że nie musimy kupować nowego kompletu opon na lato, ani płacić za wizytę u wulkanizatora. Problem pojawia się w momencie kontroli drogowej. Po kilku pytaniach od policjantów przesadna oszczędność może zamienić się w źródło dużego wydatku.

Nie dostaniesz mandatu za opony zimowe. Policja ma inne sposoby

Policjant podczas kontroli drogowej nie może nałożyć na kierowcę mandatu za jazdę na zimowych oponach podczas lata. Podobnie jest w sytuacji odwrotnej, gdy w śnieżny styczniowy dzień, kierowca porusza się będzie na oponach letnich. W polskim prawie nie ma przepisów, które zmuszałyby kierowców do wymiany ogumienia sezonowego. Nie oznacza to jednak, że policjanci są bezradni. Okazuje się, że funkcjonariusze mają swoje sposoby i w wielu przypadkach kończą się one dla kierowców mandatami.

Widząc nieprawidłowe opony, policjant może sprawdzić stan bieżnika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,6 mm. Dotyczy to zarówno opon letnich, jak i zimowych. Odpowiednia wysokość bieżnika ma wpływ na bezpieczeństwo kierowcy oraz długość drogi hamowania. Jeśli policjant uzna, że bieżnik nie spełnia wymagań prawnych, może zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować samochód na badanie techniczne. Kontrola skończy się również mandatem, którego wysokość może sięgnąć nawet 3 tys. zł.

Zimowe opony latem? Ryzyko kolizji rośnie drastycznie

Biorąc pod uwagę to, ile kosztuje komplet nowych opon do samochodu osobowego, mandat karny w wysokości 3 tys. zł wydaje się być znacznie większym wydatkiem. Dlatego jeszcze raz warto zastanowić się, czy jazda na zużytych oponach zimowych na pewno ma sens. Warto to zrobić nie tylko z uwagi na wizję surowego mandatu, lecz także z uwagi na inne czynniki. Okazuje się, że opony zimowe są tak zaprojektowane, by zdawać egzamin w niskich temperaturach, nawet poniżej 7 st. Celsjusza. W letnich temperaturach miękka mieszanka okazuje się zbyt elastyczna i wpływa na obniżenie przyczepności.

Jak pokazują testy ADAC, droga hamowania w przypadku opon zimowych, okazuje się nawet 16 m dłuższa w porównaniu z ogumieniem letnim. Testy przeprowadzano w temperaturze powyżej 15 st. Celsjusza przy prędkości 100 km/h. Drastycznym wnioskiem wynikającym z testów okazuje się to, że kierowca jadący na zimowym ogumieniu latem, praktycznie nie ma szans uniknąć tragedii. Jest ona tym bardziej prawdopodobna, gdy pojazd porusza się z dużą prędkością.

Przeszkoda na drodze? Przy zimowych oponach to poważny problem

Długość drogi hamowania na oponach zimowych latem to jeden z wielu problemów, wpływających na bezpieczeństwo podczas jazdy. Koncern Continental w swoich testach udowodnił, że nagła zmiana pasa ruchu na oponach zimowych jest bezpieczna tylko do prędkości 70 km/h. To o 10 km/h mniej niż w przypadku opon letnich.

Pojazd na oponach zimowych zachowuje się w inny sposób niż na oponach letnich. Opony zimowe ograniczają sterowność samochodu o 15 proc., co da się odczuć w specyficznym zachowaniu pojazdu podczas skręcania. Miękka mieszanka zimowek powoduje poczucie "pływania" samochodu.

Jazda na zimówkach latem nie jest ekonomiczna. Zapłacisz więcej

Jeśli kwestie bezpieczeństwa okazują się zbyt mało przekonujące, warto zwrócić uwagę na aspekty ekonomiczne. Okazuje się, że zimowe opony w letnich warunkach temperaturowych nie tylko zużywają się szybciej, ale również przyczyniają się do większego spalania. Jest to spowodowane większym oporem toczenia od opony letniej o tym samym rozmiarze.

Badania pokazują, że w przypadku używania opon zimowych latem, spalanie może być nawet 20 proc. wyższe niż w przypadku opon letnich. Ponadto opony zimowe w warunkach letnich zużywają się o 4 proc. szybciej niż ogumienie letnie. Gdzie znajduje się ta domniemana oszczędność?

Słyszysz szum? To wina zimowych opon

Kończąc, warto zwrócić uwagę na ostatni z istotnych aspektów związanych z używaniem opon zimowych latem. Jest to zwiększony hałas podczas jazdy, który wytwarza zimowe ogumienie. Może być to szczególnie dokuczliwe podczas jazdy z prędkościami autostradowymi. Ponadto, podczas pokonywania ostrych zakrętów mogą pojawić się nieprzyjemne piski. Wymiana ogumienia na letnie, może pomóc nam poczuć się po prostu lepiej.

