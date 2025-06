Nowy artykuł Kodeksu karnego oznacza, że każdy, kto dokona kradzieży tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego lub w celu użycia za autentyczną podrobi bądź przerabia takie tablice, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wcześniej za to samo groziły jedynie niewielkie kary finansowe lub prace społeczne.

To oznacza, że w przypadku kradzieży czy zgubienia choćby jednej tablicy, pojazd musi pozostać zaparkowany do czasu załatwienia wszystkich formalności.

Skradzione tablice rejestracyjne rzadko kiedy stanowią cel sam w sobie. Złodzieje wykorzystują je jako "przykrywkę" dla pojazdów używanych do dalszych przestępstw - kradzieży, włamań czy innych nielegalnych działań. Jeśli sprawca zamontuje nasze numery na swoim samochodzie i zostanie zarejestrowany przez fotoradar podczas przekraczania prędkości, to właśnie my otrzymamy mandat pocztą.

Gdy skradziono obie tablice lub gdy posiadamy stare tablice z polską flagą wydawane do 2006 roku, konieczna będzie pełna procedura przerejestrowania pojazdu na nowe numery. Wiąże się to z wyższymi kosztami - wydanie dwóch nowych tablic to koszt 93 zł plus opłaty za nowy dowód rejestracyjny. Łączny koszt całej operacji wyniesie 183,50 zł (wraz z wydaniem pozwolenia czasowego).