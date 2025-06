Zgodnie z obowiązującymi przepisami quad nie jest traktowany jako zabawka czy sprzęt rekreacyjny, lecz jako pełnoprawny pojazd samochodowy. Prawo o ruchu drogowym klasyfikuje go oficjalnie jako czterokołowiec lub czterokołowiec lekki, w zależności od parametrów technicznych.

Jakie są przepisy o quadach? Definicja quada

Definicja czterokołowca w kodeksie drogowym jest precyzyjna. To pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla. Masa własna nie może przekraczać 550 kg w przypadku przewozu rzeczy lub 400 kg przy przewozie osób. Czterokołowiec lekki to jeszcze bardziej ograniczona kategoria - masa własna maksymalnie 350 kg, a konstrukcja musi ograniczać prędkość jazdy do 45 km/h.

Jakie trzeba mieć uprawnienia na quada?

Czterokołowcem lekkim może kierować osoba posiadająca prawo jazdy kategorii AM, które można uzyskać już w wieku 14 lat. Do kierowania pełnowymiarowym czterokołowcem wymagane jest prawo jazdy kategorii B1 (od lat 16) lub B (wciąż od 18 lat).

Każdy czterokołowiec poruszający się po drogach publicznych, w strefach zamieszkania czy strefach ruchu musi spełniać identyczne wymagania jak inne pojazdy. Oznacza to obowiązek rejestracji, ubezpieczenia OC oraz utrzymania sprawności technicznej. To właśnie tych obowiązków często nie dopełniają właściciele. Zatrzymani na takim zaniedbaniu mogą otrzymać kilkusetzłotowy mandat, a w razie skierowania sprawy do sądu grzywnę w wysokości do 5 tys. zł.

Czy quadem można wjechać do lasu?

Nie, choć są wyjątki - jeśli droga leśna jest drogą publiczną (występują na niej znaki, prowadzi do miejscowości) albo kierujący uzyskał (nawet jednorazowe) pozwolenie na przykład od straży leśnej czy leśniczego. Zasadniczo jednak lasy, czyli jeden z ulubionych terenów dla właścicieli quadów, są objęte zakazem wjeżdżania. Nawet, jeśli drogi nie zasłania szlaban i nie ma przy niej znaków zakazu ruchu.

Bez wyjątków niedozwolona jest jazda po drogach ekspresowych i autostradach - nawet, jeśli quad potrafi osiągnąć 100 km/h czy więcej.

Podobnie wygląda sytuacja z plażami, parkami krajobrazowymi i narodowymi oraz wałami przeciwpowodziowymi.

Za wjazd quadem do lasu na dzień dobry kierujący otrzyma 500 zł mandatu, ale jeśli doszło do zniszczenia roślinności ten może wzrosnąć.

Czy quadem trzeba jechać w kasku?

Zarówno kierowca, jak i pasażer mają bezwzględny obowiązek stosowania kasków podczas jazdy. Wyjątek stanowią jedynie quady fabrycznie wyposażone w zamknięte nadwozie i pasy bezpieczeństwa. Za brak kasku grożą mandaty w wysokości 100 zł i 5 pkt karnych za jednego pasażera bez kasku, oraz 100 zł i aż 8 pkt za więcej niż jednego pasażera.

Czy quadem można jechać z dzieckiem?

Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że jeśli dziecko ma do 7 lat, kierowca może rozpędzić się do maksymalnie 40 km/h. Warto też przemyśleć ewentualne konsekwencje wywrotki. Kilkusetkilogramowy quad może zranić dorosłego, nie musimy chyba pisać, co może się stać, gdy przewróci się na kilkuletnie dziecko.

Najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą spróbować jazdy quadem są specjalne tory i ośrodki oferujące legalne możliwości jazdy quadami. Coraz więcej firm organizuje również wypożyczalnie z instruktażem i wyznaczonymi trasami, które pozwalają na w miarę bezpieczną i legalną zabawę.

