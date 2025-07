Przypomnijmy - osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat lub kategorię A1 mogą poruszać się motocyklami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i maksymalnej mocy wynoszącej 15 KM. Dodatkowo stosunek mocy do masy nie może przekraczać 0,1 kW/kg.

Nazwa Varadero fanom dwóch kółek jest dobrze znana, za sprawą większego brata, który uwielbiany jest przez motocyklistów z całego świata. Model 125 to niemalże pełnoprawna kopia Varadero 1000, która została odpowiednio przygotowana do mniejszej jednostki napędowej, zachowując jednak charakterystyczne kształty, dzielność terenową, możliwości załadunkowe oraz wygodną pozycję za kierownicą. W ramie znajduje się silnik V2 chłodzony cieczą o mocy 15 KM, który słynie nie tylko z dobrej dynamiki, ale przede wszystkim z ekonomii oraz zaskakującej kultury pracy. Dodatkowo to piec, który pochodzi z Hondy Shadow 125, więc jest wyjątkowo prosty w konstrukcji i łatwy w naprawie. Masa Varadero 125 gotowego do jazdy to 165 kg.