W skrócie W 2014 roku wprowadzono przepisy, które umożliwiają posiadaczom prawa jazdy kat. B jazdę motocyklami do 125 ccm.

Dzięki nowym przepisom z 2014 roku, rynek jednośladów w Polsce zyskał na popularności.

Kupno nowego motocykla 125 ccm wcale nie musi kosztować majątku. Oto 5 najtańszych nowych propozycji.

Prawdziwa rewolucja nastała w 2014 r., a dokładniej 24 sierpnia, gdy w życie weszła nowelizacja, na mocy której posiadacze kategorii B - od co najmniej 3 lat - otrzymali możliwość jazdy motocyklami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 ccm3, a także trójkołowymi motocyklami z homologacją L5e.

Chociaż na samym początku nie brakowało obaw co do zasadności tej zmiany, z perspektywy czasu możemy stwierdzić, że była to fantastyczna decyzja, która ożywiła rynek jednośladów Polsce i zaraziła pasją potężne grono kierowców samochodów.

Najtańszy nowy motocykl 125 ccm. Nie musisz wydawać fortuny

Szukając najtańszych modeli dostępnych obecnie na rynku, można dojść do wniosku, że prym wiodą przede wszystkim jednoślady azjatyckich producentów, które od lat szturmują rynek na Starym Kontynencie. Nie jest to oczywiście nic złego - pokonane przebiegi i liczne testy pokazują, że po lichym wykonaniu i częściach marnej jakości nie ma już śladu.

Zakładając budżet na poziomie średniego wynagrodzenia (oczywiście pamiętając, że pensja brutto niestety nie ma wiele wspólnego z tym, co wpływa na konto) z marca 2025 roku, bez problemu można stać się właścicielem nowego motocykla o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 ccm. Co więcej, zostanie jeszcze spory zapas na zakup kompletnego ubioru i kasku ochronnego.

Miejsce 5. - Junak 121

Junak 121 to sprawdzona i udana konstrukcja obecna na rynku od wielu lat. Model ten jest regularnie, choć subtelnie udoskonalany, co doceniają motocykliści na całym świecie. Tajemnica jego wysokiej sprzedaży tkwi w prostocie oraz zastosowaniu sprawdzonych podzespołów i rozwiązań, które pozwoliły stworzyć motocykl idealny dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B. To połączenie łatwości codziennego użytkowania z intuicyjną obsługą i minimalistycznym podejściem, które nie przytłacza początkujących motocyklistów.

Junak 121 materiały prasowe

Klasyczna, soft-chopperowa sylwetka Junaka 121 wciąż ma wielu zwolenników - to linia ponadczasowa i niezmiennie atrakcyjna. Motocykl oferuje wygodną pozycję za kierownicą, tarczowy układ hamulcowy z systemem CBS oraz gładko pracujący, jednocylindrowy silnik. Jednostka została wyposażona we wtrysk paliwa, aby spełnić normę Euro 5 i generuje moc 10,5 KM, co pozwala na rozpędzenie się do 90 km/h.

Cena - 8999 zł

Miejsce 4. - Barton Street-R 125

Kolejne miejsce zajmuje miejska propozycja o sportowym charakterze od marki Barton, obecnej na polskim rynku od 2007 r. Street-R 125 to świetna opcja dla młodych gniewnych, którzy na każdym kroku chcą podkreślać utożsamianie się z topowymi modelami hypernakedów.

Trzeba przyznać - ten motocykl może się podobać. Nowoczesny design podkreśla lakierowany boczny panel, który nawiązuje do ramy kratownicowej, smukła tylna część oraz błotnik, który zgodnie z najnowszymi trendami został przymocowany do wahacza.

Barton Street-R 125 materiały prasowe

Sama pozycja jest taka, jak na nakeda przystało - kierownica jest szeroka, co bezpośrednio wpływa na łatwość manewrowania i całkiem niezły komfort jazdy. Sprzymierzeńcem jest również masa na poziomie 124 kg i spory rozstaw osi wynoszący 1360 mm, który gwarantuje stabilność także podczas bardziej dynamicznej jazdy.

Street-R napędzany jest chłodzonym powietrzem jednocylindrowcem o pojemności 125 ccm, który generuje moc 10,8 KM. Zbiornik paliwa mieści 11 litrów, co przy konsumpcji na poziomie 2,6l/100 km przekłada się na zasięg przekraczający 400 kilometrów.

Cena - 8599 zł

Miejsce 3. - Romet Chart 125

Romet Chart 125 może pochwalić się dobrze znanymi kształtami, niejako zarezerwowanymi dla tańszych propozycji z Azji. Przez wiele lat konstrukcja ta z różnymi logotypami dumnie podbijała rodzime drogi.

Chart 125 wyróżnia się jednak na tle konkurencji za sprawą przyjemnego połączenia klasycznego designu ze szczyptą nowoczesności i rozwiązaniami technicznymi, które sprawiają, że staje się idealnym kompanem codziennych wojaży.

Romet Chart 125 M.Czudecki materiały prasowe

W ramie Charta 125 pracuje czterosuwowa, jednocylindrowa jednostka generująca moc niespełna 11 KM, która pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 90 km/h. Silnik liniowo oddaje moc, co szczególnie spodoba się początkującym.

Dla urodzonych ekonomistów istotną wiadomością będzie średnie spalanie - zgodnie z informacjami podanymi przez producenta, niewysilona jednostka zadowala się średnim zużyciem 2,5 l na 100 km. Zbiornik paliwa pomieści 12 l, a szeroka sieć serwisowa i dostępność części zamiennych sprawia, że użytkowanie tego motocykla jest bezproblemowe i ekonomiczne.

Cena - 7499 zł

Miejsce 2. - Romet Soft 125

Pozostajemy jeszcze na chwilę w garażu Rometa, aby bliżej przyjrzeć się modelowi Soft 125. To warta rozpatrzenia propozycja dla tych, którzy lubują się w segmencie cruiserów i chopperów.

Soft 125 jest symbiozą klasycznych kształtów, w których prym wiedzie zbiornik paliwa w kształcie łzy, wysoko umiejscowiona kierownica i nisko pociągnięte siedzisko zakończone dużym błotnikiem. Ten model Rometa został zaprojektowany z myślą o nieśpiesznym pokonywaniu kilometrów i czerpaniu radości z jazdy.

Romet Soft 125 M.Czudecki materiały prasowe

Soft 125 napędzany jest tą samą jednostką co poprzednik, która współpracuje z 5-stopniową skrzynią biegów. Wyróżnia się przede wszystkim zmienioną, bardzo komfortową pozycją za kierownicą. Dodatkowo zawieszenie zostało zaprojektowane tak, aby gwarantować maksymalny komfort jazdy i sprawnie wybierać wszystkie nierówności.

Cena - 6999 zł

Miejsce 1. - ZIPP GP125 - 5999 zł

Najwyższy stopień na podium należy do skutera ZIPP GP 125, który od lat podbija polskie ulice i skutecznie udowadnia, że nie ma dla niego żadnych przeszkód. To niezwodny środek transportu, który stworzony został z myślą o wysokiej uniwersalności i przede wszystkim odporności na wszystkie trudy związane z codziennymi dojazdami. Ma atrakcyjny design, a przy tym kompaktowe wymiary, dzięki czemu stał się prawdziwym miejskim zawadiaką.

ZIPP GP 125 M.Czudecki materiały prasowe

Jednocylindrowy silnik czterosuwowy generuje moc 8,4 KM, a przy tym zadowala się niewielką ilością paliwa i pozwala na bardzo ekonomiczne podbijanie miejskich arterii.

Siedzisko jest komfortowe, a pod nim znajduje się przestronny schowek, w którym można przechowywać kask, rękawice czy schować zakupy. To kompaktowy, ekonomiczny i niezawodny środek transportu, który realnie skraca czas dojazdu z punktu A do punktu B i przede wszystkim jest znacznie tańszy niż samochód osobowy.

Cena - 5999 zł

