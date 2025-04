Grzywna za kamerkę w aucie? Policja tłumaczy nowe prawo

17 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Obrony Narodowej zakazujące fotografowania obiektów "strategicznych". Oznacza to, że polskie służby zyskały właśnie podstawę prawną do karania obywateli grzywną lub nawet aresztem. Przy okazji blady strach padł na kierowców, bo ci – nieświadomie – mogą przecież złamać taki zakaz wjeżdżając na ważny dla bezpieczeństwa kraju most czy przejeżdżając obok obiektów wojskowych. Czy zmotoryzowani rzeczywiście mają się czego obawiać? W imieniu kierowców zapytaliśmy o to MSWiA i drogówkę.