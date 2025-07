Informacje o tragicznej śmierci Diogo Joty pojawiły się w czwartek w hiszpańskich mediach. Zgodnie z informacjami podanymi przez służby do wypadku doszło około 1:30 w nocy w położonej na północnym-zachodzie Hiszpanii prowincji Zamora, na autostradzie A-52.

Według informacji świadków, którzy wezwali pomoc, w samochodzie Lamborghini, którym podróżował Diego Jota i jego brat Andre Silva, doszło do wybuchu opony, po którym kierowca stracił panowanie nad samochodem. Auto wypadło z drogi i zatrzymało się na pasie rozdzielającym jezdnie autostrady, gdzie stanęło w ogniu. Pożar był tak duży, że doszło do zapalenia się otaczającej wrak roślinności.

Portugalska telewizja podała w czwartek popołudniu, że Diogo Jota nie kierował samochodem. Prowadzić miał jego brat, który odwoził Jotę na prom do Calais w północnej Francji. Piłkarz miał wracać w ten sposób do Liverpoolu, gdzie na co dzień gra. Ze względu na problemy zdrowotne Jota miał unikać latania samolotami.