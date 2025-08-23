Wyglądają niemal identycznie, różną się znaczeniem. Znaki D-3 i C-5

Co oznacza znak z białą, skierowaną do góry strzałką na niebieskim tle? Dobry kierowca dopyta jeszcze o kształt owego znaku. To bowiem zmienia wszystko.

Znak D-3 - przepisy, znaczenie i mandaty

Kwadratowy znak D-3 należy do kategorii znaków informacyjnych, a więc wskazujących kierowcy organizację ruchu na danej drodze. Najczęściej mają one kształt prostokąta lub kwadratu i niebieskie tło. Występują na nich białe symbole. Wyjątkiem od tej reguły jest np. znak D-1 (droga z pierwszeństwem). Znaki informacyjne mogą być uzupełnione o tabliczki z dodatkowymi informacjami (np. T-22).

Znak D-3 informuje kierowców, że poruszają się drogą, na której ruch odbywa się tylko w jednym kierunku. Warto pamiętać, że po drugiej stronie drogi jednokierunkowej znajduje się znak B-2 (zakaz wjazdu). Jeśli więc go zignorujemy i będziemy poruszać się pod prąd, trzeba liczyć się z mandatem na 500 złotych i 5 punktów karnych. Karalne jest również zawracanie na drodze jednokierunkowej - z to przewinienie grozi 200 złotych mandatu.

Co oznacza znak C-5?

Okrągły znak C-5 to z kolei znak nakazu, który wskazuje wymagany sposób poruszania się na skrzyżowaniu lub w poszczególnych miejscach, w których dochodzi do możliwości zmiany kierunku jazdy. Zwykle znaki te mają kształt koła, błękitne tło oraz biały obraz na tarczy.

Znak C-5 to "nakaz jazdy prosto". Informuje kierowcę, że powinien jechać wyłącznie na wprost. Oznakowanie to obowiązuje na najbliżej znajdującym się skrzyżowaniu, albo też tam, gdzie teoretycznie byłaby możliwość wybrania innego kierunku jazdy. Najczęściej spotykamy go przy drogach, na których występuje duży ruch. Zarządcy decydują się na jego ustawienie, by uniemożliwić kierowcom skręcanie (najczęściej w lewo). To zaś wpływa na poprawę płynności ruchu drogowego. Zlekceważenie znaku C-5 naraża kierującego na mandat w wysokości 250 złotych oraz 5 punktów karnych.

Co różni znaki D-3 i C-5?

Oba znaki są do siebie bardzo podobne i oba odnoszą się do jazdy na wprost. Znak D-3 informuje, że poruszamy się drogą jednokierunkową, ale zezwala na skręt w lewo lub w prawo. Jeśli chcemy skręcić w lewo, powinniśmy ustawić samochód przy lewej krawędzi jezdni. Z kolei znak C-5 nakazuje jazdę tylko na wprost, co oznacza, że skręcanie w lewo lub prawo jest zabronione. Znak C-5 może więc zastąpić znaki B-21 i B-22, które zabraniają skrętu odpowiednio w lewo i w prawo.

