Statystyczny motocyklista ma jeden uniwersalny kombinezon, w którym jeździ przez cały rok. W zależności od posiadanego typu motocykla można dowolnie przebierać w bardzo bogatej ofercie na rynku, wśród której znajdują się zarówno produkty znacznie tańsze i wykonane z dzianin mniej odpornych na ścieranie podczas upadku, jak i bardzo drogie, które powstały z zaawansowanych materiałów dodatkowo wzmocnionych w miejscach newralgicznych. Do wyboru jest odzież dedykowana do jazdy przez cały rok, w najzimniejsze dni, ale także latem. Te ostatnie - bez względu na cenę - wyróżniają się jednym elementem.

Mesh to tkanina, która charakteryzuje się otwartą, ażurową strukturą, dzięki czemu jest nie tylko bardzo lekka, ale przede wszystkim przewiewna. Nie chłonie dużo wody i bardzo szybko schnie, dlatego tak często stosowana jest przede wszystkim do produkcji odzieży sportowej, ponieważ pozwala na swobodny przepływ powietrza, zapobiegając tym samym przegrzaniu ciała.

Producenci odzieży motocyklowej również odkryli jej zalety i dzianiny mesh zaczęli używać do produkcji kurtek motocyklowych, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Odpowiednia wentylacja jest kluczowa, aby zachować równowagę cieplną ciała przy wysokiej temperaturze, i chociaż zdecydowana większość kurtek na rynku posiada niewielkie panele wentylacyjne, to nie są one aż tak wydajne.