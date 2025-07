W skrócie Wielu motocyklistów nie może skorzystać z wakacyjnych rabatów na paliwo z powodu minimalnych limitów tankowania ustalonych przez niektóre sieci stacji.

Największe ograniczenia dla posiadaczy jednośladów wprowadziła sieć BP, gdzie aby otrzymać rabat, należy jednorazowo zatankować co najmniej 30 litrów paliwa.

Promocje bez minimalnego limitu, np. na stacjach Orlen czy Circle K, umożliwiają wszystkim kierowcom, także motocyklistom, korzystanie ze zniżek.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Wśród użytkowników jednośladów pojawiły się burzliwe dyskusje na temat wakacyjnych promocji na stacjach paliw. Chociaż na każdym kroku materiały reklamowe podkreślają, że rabaty przygotowane są dla wszystkich właścicielom pojazdów bez względu na typ, pojemność czy rodzaj silnika, nie we wszystkich przypadkach jest to prawdą. Na jednej sieci paliw z obniżek nie mogą skorzystać motocykliści.

Rabaty na stacjach paliw nie dla motocyklistów. Zapłacą normalną cenę za litr benzyny

Sieci stacji paliw bardzo skrupulatnie podchodzą do wdrażania czasowych zniżek i dokładnie określają, jakie zasady należy spełnić, aby skorzystać z promocji. Wśród głównych wymogów znajduje się zapisanie się do klubu lojalnościowego, posiadanie aplikacji - i, co najważniejsze - ustalone są przedziały ilości tankowanego paliwa, których trzeba się trzymać, aby zniżka została naliczona. Oczywiście na pierwszą myśl przychodzi maksymalna ilość, ale jedna z sieci wprowadziła również wartość minimalną.

Właściciele samochodów osobowych zazwyczaj nie zwracają uwagi na dolny próg objęty rabatem. W przypadku niektórych sieci konieczne jest także przestrzeganie górnej granicy, która najczęściej wynosi około 50 litrów. Sprawa zatem jest bardzo prosta w przypadku aut osobowych czy busów.

Motocykle, z racji swoich gabarytów, posiadają zbiorniki paliwa o znacznie mniejszej pojemności niż samochody osobowe. Chociaż rekordzistą pod tym względem jest BMW R 1200 GS ADV produkowany w latach 2006-2013, z bakiem o pojemności 34 litrów, to spora część motocykli nawet nie zbliża się do połowy tej wartości. Prym wiodą zbiorniki mieszące między 12 a 20 litrów.

BMW R 1200 GS w wersji Adventure posiada zbiornik paliwa o pojemności 34 litrów. INTERIA.PL

Na tej stacji paliw motocykliści zatankują w normalnej cenie. Minimalny limit jest nie do osiągnięcia

Fani dwóch kółek zauważyli, że nie będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty na stacjach paliw BP, która trwa od 27 czerwca do 2 września. Aby skorzystać z kuponów należy posiadać konto w aplikacji BPme, gdzie dostępne są dwa kupony rabatowe:

jeden zapewniający zniżkę 25 gr/l na paliwa regularne Pb95 i ON,

drugi ze zniżką 15 gr/l na LPG.

Po wykorzystaniu kuponu na Pb95 i ON klient otrzyma kolejny z rabatem wynoszącym 30 gr/l. Kiedy go wykorzystamy, otrzymamy następny, z rabatem 35 gr/l. Po skorzystaniu z niego pojawi się kupon zapewniający 40 gr rabatu na litrze, a po jego wykorzystaniu kolejny z rabatem 45 gr/l. Chociaż oferta brzmi wyjątkowo atrakcyjnie to jest jeden haczyk - aby skorzystać z rabatu należy zatankować jednorazowo między 30 a 60 litrów. Motocykliści obchodzą się zatem smakiem.

Na tych stacjach nie ma limitów. Motocykliści zatankują w atrakcyjnych cenach

Minimalny limit nie został określony chociażby w przypadku sieci Orlen, która przygotowała promocję trwającą od 27 czerwca do 31 sierpnia. W tym czasie kierowcy mogą taniej tankować w piątek, sobotę i niedzielę (z akcji można skorzystać maksymalnie pięć razy w lipcu i pięć razy w sierpniu). Kluczowym warunkiem jest bycie członkiem programu lojalnościowego i aktywowanie kuponu przy kasie. Dzięki temu litr paliwa będzie tańszy o 25 groszy, a jeśli dokona się dodatkowego zakupu w sklepie lub gastronomii Orlenu za co najmniej 5 zł, rabat wzrośnie do 40 gr/l. Akcją objęte są paliwa Efecta i Verva.

Od 13 czerwca na stacjach Circle K prowadzona jest akcja "Wakacyjne Rabaty". W jej ramach kierowcy mogą zatankować taniej - podobnie jak na Orlenie - w piątek, sobotę i niedzielę, korzystając z rabatu wynoszącego 35 groszy na litrze paliw miles i miles+ lub 10 gr/l na LPG Supra Gas. Niezbędne jest posiadanie konta w programie lojalnościowym Circle K EXTRA i okazanie identyfikatora przy kasie. W ramach jednego tankowania można zatankować do 50 litrów paliwa.

Stacje paliw Circle K są własnością kanadyjskiuej firmy Alimentation Couche-Tard 123RF/PICSEL

Do końca wakacji członkowie Amic Club i posiadacze konta w aplikacji Amic Energy PL mogą skorzystać z następujących rabatów:

• 50 gr/l na paliwa Pb95 Pro, ON Pro, Pb98,

• 30 gr/l na paliwa ON, Pb95,

• 10 gr/l na LPG.

W przypadku każdego z paliw można zatankować maksymalnie 40 litrów. Co ważne, z obu kuponów można skorzystać raz w każdym tygodniu wakacji.

Concept AMG GT XX to zapowiedź nowego modelu. Ma niespotykane silniki i 1360 KM interia INTERIA.PL