27 czerwca pierwszy pociąg PKP Intercity "Adriatic Express" ruszył z Warszawy do Rijeki. Stworzenie tego połączenia kolejowego jest odpowiedzią na stale rosnącą liczbę Polaków wybierających się na urlop do Chorwacji. Chociaż przed laty głównym środkiem transportu były samochody osobowe, dziś niemal z każdego lotniska w kraju można polecieć samolotem, a od niedawna również pojechać pociągiem. Z danych serwisu Turistico.pl wynika, że w minionym roku Chorwację odwiedziło 17,3 mln zagranicznych turystów, z czego nieco ponad 1,1 mln stanowili Polacy.

Pociągiem do Chorwacji. Ile kosztuje bilet Warszawa-Rijeka?

Pociąg wyrusza z Warszawy Wschodniej chwilę po godzinie 14 i dociera do Rijeki następnego dnia rano. Przewidziano postoje m.in. w Opocznie, Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Katowicach, Tychach, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim oraz Chałupkach. W podróż do Chorwacji można udać się także z takich miast jak Kraków, Rzeszów, Kielce, Łódź, Opole, Wrocław czy Poznań, dzięki dogodnym przesiadkom z innych pociągów PKP Intercity.

Trasa przebiega przez Czechy, Austrię, Słowenię i Chorwację, a pociąg dociera do Rijeki około godziny 10. Najtańszy bilet na całą trasę w jedną stronę kosztuje 193 zł, chociaż dostępne są również znacznie droższe opcje - ostateczna cena może sięgnąć nawet 500 zł. Pociąg na pokład zabiera 172 pasażerów, którzy będą mogli korzystać z miejsc siedzących oraz sypialnych.

Ile kosztuje podróż samochodem do Chorwacji w 2025 roku?

Nad Adriatyk spora część Polaków wybierze się samochodem, rezygnując z długiej podróży pociągiem czy przelotu samolotem. Trasa z Warszawy do Rijeki liczy - według wyliczeń Google Maps - około 1180 km. Lwią częścią kosztów będzie oczywiście paliwo.

Jedziesz do Chorwacji samochodem? Pamiętaj o wykupieniu winiet

Samo tankowanie nie będzie jedynym kosztem na trasie, a kierowcy muszą pamiętać o wykupieniu winiet. W Chorwacji ich nie ma, ponieważ opłaty pobierane są tradycyjnie na bramkach. Wysokość końcowej opłaty zależy od przebytego dystansu i typu pojazdu, ale trzymając się trasy wyznaczonej przez Google Maps, konieczne będzie dwukrotne uiszczenie opłaty w wysokości 15,60 euro (ok. 66,17 zł) za przejazd odcinkiem Trakošćan (A2) - Rijeka (A6).

Najszybsza trasa z Warszawy do Rijeki liczy niespełna 1200 km.

Najszybsza trasa z Warszawy do Rijeki liczy niespełna 1200 km. Google Maps materiał zewnętrzny

Czechy - winieta 10-dniowa kosztuje 270 CZK (ok. 46 zł).

Austria - winieta 10-dniowa kosztuje 12,40 euro (ok. 52,70 zł),

Słowacja - winieta tygodniowa dla pojazdów do 3,5 t DMC kosztuje 16 euro (ok. 68 zł),

Samolotem do Chorwacji. Najszybszy, ale czy najtańszy sposób?

Skoro punktem początkowym jest Warszawa, również w przypadku lotów sprawdziłem oferty lotnisk znajdujących się najbliżej stolicy. Chociaż z Polski nie ma bezpośrednich lotów do Rijeki, niemal z każdego portu lotniczego można polecieć do oddalonego o niespełna 300 km na południe Zadaru.

Najtańsze bilety lotnicze z Polski do Zadaru w obie strony kosztują około 350 zł.

Najtańsze bilety lotnicze z Polski do Zadaru w obie strony kosztują około 350 zł. Bartlomiej Magierowski East News

Z lotniska w Modlinie przelot w obie strony do Zadaru dla jednej osoby, w terminie od 5 do 12 lipca, kosztuje obecnie zaledwie 340 zł. Dla porównania bezpośredni lot z Krakowa w tym samym terminie kosztuje 424 zł, a z Wrocławia - 346 zł. Oferta jest zatem bardzo atrakcyjna przede wszystkim ze względu na krótki czas podróży, jednak należy pamiętać, że niezbędne będzie zorganizowanie transferu z lotniska do hotelu lub wynajęcie samochodu.