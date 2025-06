Największe sieci paliwowe w tym kraju przyzwyczaiły nas do tego, że od kilku lat wakacje oznaczają specjalne promocje na tankowanie. Podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku wiele firm sprzedających paliwo zdecydowało się na uruchomienie podobnych akcji.

Jak skorzystać z wakacyjnej promocji na paliwo w Circle K?

Pierwszą siecią, która ogłosiła wprowadzenie wakacyjnej promocji, była w tym roku Circle K. Od 13 czerwca na jej stacjach prowadzona jest akcja "Wakacyjne Rabaty". W jej ramach klienci mogą zatankować taniej we wszystkie piątki soboty i niedziele - akcja prowadzona jest w każdy wakacyjny weekend od 0:01 w piątek do 23:59 w niedzielę i potrwa do 31 sierpnia 2025 roku.

Klienci tankujący na stacjach sieci mogą skorzystać z rabatu wynoszącego 35 groszy na litrze na paliwa miles i miles+ lub 10 gr/l na LPG Supra Gas. Żeby skorzystać z promocji, trzeba spełnić jednak kilka warunków. Przede wszystkim musimy posiadać konto w programie lojalnościowym Circle K EXTRA. Identyfikator w aplikacji musimy okazać przy kasie (promocja nie działa, jeśli korzystamy z kasy samoobsługowej). Z akcji nie można skorzystać, jeśli chcemy dokonać transakcji za pomocą karty flotowej lub przedpłaconej.

W ramach jednego tankowania można wlać do zbiornika 50 litrów paliwa. Co więcej, trzeba pamiętać, że chodzi o zbiornik w naszym samochodzie. Tankowanie paliwa do innego zbiornika będzie rozliczone po cenie regularnej.

Czy Orlen ma promocję na wakacje?

Swoją promocję 27 czerwca ogłosił również Orlen. Podobnie jak w przypadku wyżej wymienionej sieci taniej będzie można zatankować do 31 sierpnia 2025 r. Identycznie jak na stacjach Circle K taniej zatankujemy w piątek, sobotę i niedzielę (na Orlenie kierowca może jednak skorzystać z akcji maksymalnie pięć razy w lipcu i pięć w sierpniu).

Na stacjach Orlenu można liczyć na promocję wynoszącą nawet 40 gr/l. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

I tak jak w powyższym przypadku kluczowym warunkiem jest bycie członkiem programu lojalnościowego - tutaj chodzi o Orlen Vitay (użytkownik musi aktywować specjalny kupon, a następnie okazać go przy kasie). Dzięki temu litr paliwa będzie tańszy o 25 groszy. Jeśli jednak klient dokona dodatkowego zakupu w sklepie lub gastronomii Orlenu za co najmniej 5 zł rabat wzrośnie do 40 gr za litr. Akcją objęte są paliwa Efecta i Verva - jeśli tankujemy LPG zapłacimy za nie po cenie regularnej. Maksymalnie w ramach jednego tankowania możemy wlać do zbiornika samochodu (wyłącznie) 50 litrów paliwa.

W jakie dni jest tańsze paliwo na BP?

Z wakacyjną promocją wróciło również BP. Trwa ona od 27 czerwca do 2 września 2025 roku i w jej ramach na tańsze tankowanie mogą liczyć klienci tankujący benzynę i olej napędowy z technologią Active oraz LPG. Również w tym przypadku klienci chcący skorzystać z rabatu muszą posiadać konto w aplikacji BPme. Tam właśnie otrzymają dwa kupony rabatowe:

jeden zapewniający zniżkę 25 gr/l na paliwa regularne Pb95 i ON

drugi ze zniżką 15 gr/l na LPG

Po wykorzystaniu kuponu na Pb95 i ON klient otrzyma kolejny z rabatem wynoszącym 30 gr/l. Kiedy go wykorzystamy, otrzymamy następny, z rabatem 35 gr/l. Po skorzystaniu z niego pojawi się kupon zapewniający 40 gr rabatu na litrze, a po jego wykorzystaniu kolejny z rabatem 45 gr/l. Za każde z czterech kolejnych tankowań LPG klienci otrzymają natomiast dokładnie taki sam kupon, jak ten pierwszy - dający zniżkę wynoszącą 15 gr/l.

Osoby tankujące benzynę i olej napędowy za każde kolejne (z pięciu) tankowanie otrzymają kupon, który zapewniać będzie coraz wyższy rabat - od 25 gr/l do 45 gr/l. Pawel Wodzynski East News

Podobnie jak w akcjach promocyjnych innych stacji, tu również klienci muszą pamiętać o maksymalnej ilości paliwa objętej rabatem, ale także o ilości minimalnej. By skorzystać z rabatu na 95-oktanową benzynę i olej napędowy, można zatankować jednorazowo między 30 i 60 litrów. W przypadku LPG to minimum 20 l i maksimum 60 l.

Organizator promocji zwraca uwagę, że w ramach jednej transakcji można skorzystać z obu kuponów. Akcja nie łączy się jednak z innymi rabatami prowadzonymi przez sieć. Co więcej, z rabatu nie skorzystają osoby chcące dokonać transakcji za pomocą kart paliwowych.

Nie jest to jednak jedyna akcja rabatowa prowadzona w wakacje przez tę sieć. Od 26 czerwca do 31 sierpnia 2025 r. na stacjach BP obowiązuje również specjalna promocja skierowana do właścicieli aut z silnikami Diesla. W jej ramach w każdy czwartek i niedzielę wakacji użytkownicy aplikacji BPme mogą zatankować o 30 gr/l taniej paliwo Ultimate Diesel.

Czy Amic Energy ma promocję na wakacje?

Swoją promocję, od 26 czerwca do 31 sierpnia 2025 r., prowadzi również Amic Energy. Promocja jest skierowana do klientów będących członkami programu Amic Club i posiadających konto w aplikacji Amic Energy PL.

W ramach promocji klienci mogą zatankować wszystkie paliwa dostępne w ofercie sieci: Pb95, Pb98, Pb95 Pro, ON, ON Pro oraz LPG. By skorzystać z akcji klienci muszą aktywować w aplikacji kupon "Ale Rabat na Pb/ON" lub "Ale Rabat na LPG". Rabaty prezentują się następująco:

50 gr/l na paliwa Pb95 Pro, ON Pro, Pb98

30 gr/l na paliwa ON, Pb95

10 gr/l na LPG

W każdym wakacyjnym tygodniu z obu kuponów można skorzystać raz. Niewykorzystane aktywne kupony przepadają. W przypadku każdego z paliw maksymalnie można zatankować 40 litrów. Ewentualna nadwyżka będzie rozliczana po cenie regularnej. Promocja nie działa, kiedy klient próbuje zapłacić kartą flotową.

Avia i wakacyjna promocja na paliwo

Swoją akcję, a właściwie nawet dwie akcje, prowadzi również Avia. De facto jest to ta sama promocja, choć w różni się wysokością rabatu - na większości stacji wynosi 30 gr/l, ale w części polskich punktów sieci kwota ta została obniżona do 20 gr/l. Obie promocje prowadzone są od 27 czerwca do 31 sierpnia 2025 r., w każdy weekend - od 1:00 w piątek do 23:00 w niedzielę.

Oba rabaty (w wysokości 20 gr/l i 30 gr/l) przysługują na paliwa : PB95, PB98, ON, ON GOLD (z akcji wykluczono LPG). W obu przypadkach zatankować można maksymalnie 50 litrów.

Opisane wyżej akcje nie łączą się z innymi rabatami prowadzonymi przez sieć. W ich ramach nie można również zapłacić z wykorzystaniem kart flotowych.

Oprócz tego warto dodać, że swoje akcje promocyjne prowadzą również takie sieci jak Shell, Moya czy Mol. Nie są one jednak jednoznaczne określone (zarówno pod kątem nazwy jak i terminu) jako promocje wakacyjne.

