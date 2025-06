Tankujesz do odbicia czy pod korek? Tylko jeden sposób jest właściwy

Tankować do pierwszego odbicia czy pod sam korek? Oto pytanie, które często powraca w dyskusjach między kierowcami. Większość tankuje najczęściej do pierwszego odbicia pistoletu, ale są też tacy, którzy próbują wlać do zbiornika paliwa więcej niż na papierze może się w nim zmieścić. Mechanicy są jednak jednomyślni - tankowanie do pierwszego odbicia to znacznie bezpieczniejsza opcja.