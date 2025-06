Choć uprawnienia do kierowania pojazdami nadal pozostają bezterminowe, to wraz z wprowadzeniem unijnego wzoru prawa jazdy zmieniły się zasady - sam dokument ma już określony termin ważności, najczęściej 15 lat. Oznacza to, że nawet posiadacze "bezterminowych" blankietów będą musieli je wcześniej czy później wymienić.

W 2013 r. zmieniły się przepisy i zaczęto wydawać prawo jazdy z terminem ważności do 15 lat. Zmiana ta nie dotyczyła jednak kierowców z bezterminowym prawem jazdy - ci nie musieli co 15 lat przechodzić żadnych badań czy wymieniać dokumentów.

Niestety, według nowych przepisów przywilej bezterminowego prawa jazdy nie przysługuje już nikomu. Także posiadacze praw jazdy z kreską w polu 11 będą musieli wymienić dokumenty na nowe w uniwersalnym europejskim wzorem. Trzeba to zrobić najpóźniej do 18 stycznia 2033 roku .

Osoby, które wyrobiły prawo jazdy w 2013 roku i mają już termin ważności na 15 lat nie muszą się o to martwić co najmniej przez kolejne 4 lata. Prawo jazdy powinni natomiast wymienić ci, którzy zmienili imię lub nazwisko (np. po ślubie).

jeśli to konieczne - dołączenie wyników badań lekarskich potwierdzającą zdolność do prowadzenia pojazdów

Jeśli po upływie terminu ważności nie wymienimy prawa jazdy, musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z przepisami, kierowca bez ważnego dokumentu traktowany jest tak, jakby nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Grozi za to mandat w wysokości od 1500 do nawet 5000 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu - oprócz grzywny - możliwe jest również orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.