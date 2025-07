System Red Light to w Polsce stosunkowo nowe rozwiązanie i chociaż działa dopiero w 49 lokalizacjach, pozwolił już na wystawienie tysięcy mandatów kierowcom. W teorii stanowi on rozwinięcie rozwiązań, które od lat spotykamy na wielu skrzyżowaniach w Polsce. Różnica polega jednak na tym, że nowy system obejmuje całe skrzyżowania, co pozwala na kompleksowy monitoring. Działa on automatycznie - odczytuje tablice rejestracyjne pojazdów i generuje gotową listę wykroczeń, którą otrzymują operatorzy.