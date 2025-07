24 sierpnia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy, na mocy których posiadacze kategorii B od co najmniej 3 lat mogą kierować motocyklami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3. Eksperci wówczas podkreślali, że nowelizacja ta negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, znacznie zwiększając liczbę wypadków z udziałem motocyklistów. Po ponad dekadzie śmiało możemy przyznać, że była to bardzo dobra decyzja, która ożywiła rodzimy rynek i przypadła do gustu zmotoryzowanym.

Masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat? Możesz jeździć motocyklem

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy posiadający kategorię B od co najmniej 3 lat mogą prowadzić motocykle z silnikami o pojemności nieprzekraczającej 125 cm3. To jednak nie jedyny wymóg ustanowiony przez ustawodawcę. Określono również maksymalną moc oraz stosunek mocy do masy. Zgodnie z obowiązującymi wymogami jazda motocyklem na kategorii B jest możliwa, jeśli:

pojemność skokowa silnika nie przekracza 125 cm3,

moc maksymalna nie przekracza 11 kW (15 KM),

stosunek mocy do masy motocykla nie jest wyższy niż 0,1 kW/kg, co w praktyce oznacza, że przy maksymalnej mocy 11 kW motocykl nie może ważyć mniej niż 110 kg.

Polacy pokochali motocykle. Za przejechanie 100 km płacą nieco ponad 15 zł i rezygnują z samochodu

Liczba rejestrowanych jednośladów w Polsce stale rośnie, a prym wiedzie segment motocykli o pojemności 125 cm3. To właśnie te modele kierowcy wybierają najczęściej, by korzystać z ich zalet związanych z gabarytami - jazda jednośladem umożliwia znacznie szybszy dojazd z punktu A do punktu B, a samo użytkowanie jest znacznie tańsze. Posiadacze skuterów oraz motocykli o pojemności 125 cm3 podkreślają, że maszyny te zadowalają się spalaniem na poziomie nieco ponad 2 litrów, co przy dzisiejszych cenach paliw pozwala na pokonanie 100 km za nieco ponad 12 zł.

W wybranych polskich miastach motocykliści mogą poruszać się buspasami, czyli wydzielonymi pasami ruchu przeznaczonymi dla komunikacji zbiorowej. Z takiej możliwości korzystają kierowcy jednośladów w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach, Rzeszowie, Szczecinie, Gdańsku i Łodzi. Dodatkowo w niektórych z tych miast lokalne przepisy zwalniają właścicieli jednośladów z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania.

Przesiadka na motocykl to realna oszczędność. Polacy coraz śmielej korzystają z możliwości prawa jazdy kategorii B

Jazda jednośladem to realna oszczędność nie tylko dla portfela, ale również biorąc pod uwagę czas dojazdu. W określonych przypadkach możliwe jest omijanie i wyprzedzanie pojazdów stojących w korkach, co znacząco skraca czas podróży. Chociaż przesiadka z czterech na dwa koła wiąże się z początkowym wydatkiem, każdy kolejny kilometr to już realna oszczędność. Motocykle spalają znacznie mniej paliwa niż samochody osobowe, a ich regularna eksploatacja i serwisowanie są zdecydowanie tańsze.

Średnio motocykle klasy 125 cm3 zadowalają się średnim zużyciem na poziomie 2,5-3,5 l. Przy dzisiejszych cenach paliw pokonanie 100 km kosztuje ich właścicieli niespełna 15 zł. To koszt znacznie mniejszy niż ten, który muszą ponieść właściciele samochodów z instalacją LPG.

Nie tylko motocyklem o pojemności 125 cm3 na kategorię B. Możesz jeździć także trajką

Samochodowe prawo jazdy pozwala również na jazdę trójkołowcami, popularnie nazywanymi trajkami. Kluczowe jest jednak posiadanie homologacji L5e, na mocy której między kołami osi musi być zachowana odległość wynosząca co najmniej 460 mm, a na liście wyposażenia musi znajdować się hamulec postojowy. Co ciekawe, w przypadku tzw. trike bike nie ma ograniczeń związanych z pojemnością silnika czy mocą.

Możliwa jest zatem jazda choćby Piaggio MP3 z silnikami o pojemności 300, 400 lub 530 cm3, a także Yamaha Tricity 300, egzotycznym Can-Am Ryker i Spyder, czy amerykańskim Harley-Davidsonem Tri-Glide z potężną jednostką o pojemności 1868 cm3. Zaskakujący jest natomiast fakt, że posiadacze kategorii B nie mogą poruszać się Yamahą Nikken, która nie spełnia wymagań homologacji L5e.

