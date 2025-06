Jazda motocyklem kojarzy się nie tylko z podróżowaniem i zwiedzaniem najpiękniejszych dróg, ale jednoślady są również używane przez wiele osób do codziennych dojazdów. To znacznie tańszy, szybszy i bardziej poręczny środek transportu szczególnie w dużych miastach, gdzie zatory drogowe są nieodłącznym elementem.

Przepisy wprowadzone w 2013 r. pozwoliły osobom posiadającym prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat na prowadzenie motocykli o pojemności silnika do 125 ccm. Nowelizacja znacząco odmieniła rynek jednośladów w Polsce - z roku na rok liczba nowych motocyklistów rośnie, a Polacy dostrzegli, jak wiele korzyści niesie posiadanie motocykla. Możliwość jazdy buspasami, bezpłatne parkowanie w niektórych miastach czy znacznie krótszy czas przejazdu z punktu A do punktu B to tylko niektóre z zalet.