Ubezpieczyciel obciążył go kosztami naprawy Mercedesa, co wyniosło 60 tys. zł.

Od momentu wprowadzenia aktualnych przepisów minęło już 12 lat, więc zarówno motocykliści, jak i producenci mieli sporo czasu, aby dostosować się do tych zmian. Na rynku pojawiło się mnóstwo modeli spełniających wymagania kategorii A2, co teoretycznie powinno sprawić, że proceder rejestrowania jednośladów z zaniżonymi danymi dotyczącymi mocy maksymalnej i stosunku mocy do masy zaniknie. Nic bardziej mylnego - wciąż nie brakuje kierujących, którzy chcą jak najszybciej jeździć najmocniejszymi motocyklami, nie zważając na wysokie kary przewidziane w taryfikatorze ani konsekwencje prawne związane z jazdą bez wymaganych uprawnień.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, posiadacze kategorii A2 mogą poruszać się motocyklami o mocy silnika wynoszącej maksymalnie 35 kW (47,6KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg. Ustawodawca przewidział jednak pewne odstępstwo - osoby z kategorią A2 mogą kierować motocyklami, które fabrycznie mają większą moc, pod warunkiem że zostaną one odpowiednio zablokowane. Aby takie ograniczenie było legalne, moc pojazdu w wersji homologacyjnej nie może przekraczać 70 kW. Kawasaki Ninja 636, którą jechał motocyklista generuje moc 91 kW. Zablokowanie i dostosowanie do wymagań kategorii A2 jest zatem niezgodne z prawem, a do jazdy tym modelem wymagane jest posiadanie prawa jazdy A.