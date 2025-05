W skrócie Kawasaki wprowadza nowe modele Versys 1100 oraz Ninja 1100SX, kontynuując odświeżanie swojej gamy modelowej.

Wkrótce na rynku pojawi się także model Z1100, kontynuacja legendy Z1000.

Z1100 z silnikiem o pojemności 1099 cm3, stanie w szranki z Yamahą MT-10 i Hondą CB1000 Hornet, oferując moc zbliżoną do 140 KM.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W 2003 r. Kawasaki zaprezentowało nakeda Z1000, który przez lata doczekał się jedynie symbolicznych modernizacji. Już pierwsze wcielenie tego modelu zdobyło uznanie motocyklistów na całym świecie, dlatego w kolejnych generacjach inżynierowie ograniczali się głównie do subtelnych zmian, zachowując pierwotne DNA maszyny i dostosowując silnik do coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin. Warto zaznaczyć, że cała rodzina "Z" ma ogromne znaczenie w historii producenta z Akashi, a jej początki sięgają drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku.

W 2010 r. na rynku pojawił się model Z1000SX - rozbudowana wersja swojego protoplasty, która zyskała pełną owiewkę i łączyła osiągi sportowo-turystyczne. Ostatnia, piąta generacja Z1000 została wycofana z oferty, a jej miejsce zajęły dwa zupełnie różne modele - nieco słabszy Z900 oraz turbodoładowany Z H2. Najświeższe doniesienia ze Stanów Zjednoczonych dają jednak nadzieję, że już niebawem na rynku zadebiutuje zupełnie nowy model - Kawasaki Z1100.

Kawasaki zgłosiło model ZR1100HT do CARB

Z dokumentów złożonych do California Air Resources Board (CARB) wynika, że Kawasaki otrzymało certyfikację dla czterech nowych modeli z czterocylindrowym, rzędowym silnikiem o pojemności 1099 cm3. Obok modeli Ninja 1100SX, Ninja 1100SX SE oraz Versys 1100 SE, pojawia się również ZR1100HT. Jest to wewnętrzne oznaczenie Kawasaki, które najprawdopodobniej odpowiada nazwie handlowej Z1100. Poprzedni model Z1000 nosił oznaczenie ZR1000H, a litera "T" w nowym oznaczeniu odnosi się do roku modelowego 2026.

Dokumentacja CARB sporo zdradza. Jeśli doniesienia się potwierdzą to Z1100 zadebiutuje w 2026 roku. Kawasaki materiały prasowe

Zgodnie ze zgłoszeniem do CARB, Z1100 prawdopodobnie będzie dysponował bardzo podobną mocą do Ninja 1100SX i Versysa 1100. Żaden z tych modeli nie powinien przejść znaczących zmian w 2026 r., więc Z1100 będzie miał osiągi zbliżone do około 140 KM. Bardzo możliwe, że moc maksymalna nieznacznie wzrośnie ze względu na potencjalnie niższą masę nakeda i jego zawadiacki charakter.

Z1100 uzupełni lukę w gamie modelowej

Kawasaki Z1100 będzie nieznacznie mocniejszy od Z900, który dysponuje mocą 123 KM przy 9500 obr./min, ale również cięższy. W dokumentacji CARB podano wagę wynoszącą 370 kg, jednak jest to wartość szacunkowa, obejmująca masę motocykla wraz z paliwem, bagażem i kierowcą. Ta sama waga została przypisana do modelu Ninja 1100SX, którego masa własna wynosi 235 kg. Dla porównania Z900 waży 212 kg.

Ten sam silnik o pojemności 1099 cm3 napędza nowego Versysa oraz Ninję 1100SX. Kawasaki materiały prasowe

Jeśli Z1100 trafi do produkcji, będzie to pierwszy taki motocykl od dwóch dekad

Jeżeli Z1100 rzeczywiście trafi do sprzedaży, uzupełni niewielką lukę w ofercie japońskiego producenta i stanie do rywalizacji w rosnącym segmencie, gdzie zmierzy się m.in. z Yamahą MT-10 czy Hondą CB1000 Hornet. Motocykliści jednogłośnie twierdzą, że to dobra decyzja Kawasaki. Z1100 powinien opierać się na sprawdzonej przez lata recepturze, łączącej prostą konstrukcję, dużą moc i stylistykę nawiązującą do filozofii Sugomi. Czy te doniesienia się ziszczą? Odpowiedź na to pytanie poznamy wkrótce, ponieważ premiera nowego nakeda - jeśli dojdzie do skutku - odbędzie się najwcześniej pod koniec bieżącego roku.

Kosztuje tyle co radiowóz - 30 motocykli BMW dla policjantów z Warszawy Policja .