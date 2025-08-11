Prawo jazdy kategorii B daje kierowcom znacznie większe możliwości niż tylko prowadzenie samochodu osobowego. Wielu posiadaczy prawa jazdy na osobówki nie zdaje sobie sprawy, że mogą legalnie poruszać się także niektórymi motocyklami czy trójkołowcami - i to bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu. Warunkiem jest jednak spełnienie określonych przepisami parametrów technicznych pojazdu.

Motocykl 125 cm³ na prawo jazdy kat. B

Najbardziej znaną możliwością jest prowadzenie motocykli o pojemności do 125 cm³. Przepisy dopuszczają takie rozwiązanie od 2014 roku, ale nie każdy jednoślad tej klasy wchodzi w grę. Silnik nie może mieć mocy większej niż 11 kW, a stosunek mocy do masy nie może przekraczać 0,1 kW/kg. Dodatkowo wymagane jest, by kierowca posiadał prawo jazdy kat. B od co najmniej trzech lat.

Oznacza to, że do legalnej jazdy nadają się m.in. miejskie skutery i lekkie motocykle turystyczne - od popularnej Hondy PCX i Yamahy NMAX, po Suzuki GSX-S125 czy KTM Duke 125. W praktyce wybór modeli jest bardzo szeroki, a wielu producentów celowo przygotowuje wersje spełniające polskie wymogi, żeby dotrzeć do kierowców z kat. B.

Większa moc na kategorię B

Prawo jazdy kat. B pozwala również na prowadzenie trójkołowców z homologacją L5e, niezależnie od pojemności silnika. To pojazdy z dwoma kołami z przodu i jednym z tyłu, które konstrukcyjnie różnią się od klasycznych motocykli. Ich największą zaletą jest stabilność - w wielu krajach są popularnym wyborem wśród kierowców, którzy wcześniej nie mieli doświadczenia z jednośladami.

Do tej kategorii należą m.in. Piaggio MP3 500, Yamaha Tricity 300 czy Peugeot Metropolis 400. Choć często mają moc porównywalną z dużymi motocyklami, ich prowadzenie nie wymaga prawa jazdy kategorii A.

Dlaczego kierowcy wybierają jednoślady na kat. B?

Możliwość jazdy lekkim motocyklem lub trójkołowcem to dla wielu kierowców sposób na uniknięcie korków i skrócenie czasu dojazdu do pracy. Pojazdy te są tańsze w eksploatacji - często spalają mniej niż 3 litry na 100 km - i łatwiej je zaparkować w zatłoczonym mieście. Dla niektórych to także wstęp do późniejszej przesiadki na większy motocykl i zdobycie uprawnień kat. A.

O czym trzeba pamiętać?

Fakt, że przepisy dopuszczają jazdę motocyklami 125 cm³ i trójkołowcami na kat. B, nie zwalnia z obowiązku znajomości zasad ruchu drogowego i odpowiedzialnej jazdy. Kierowca powinien upewnić się, że pojazd spełnia wymagane parametry - przekroczenie mocy czy niewłaściwy stosunek mocy do masy może oznaczać mandat i konsekwencje prawne. Warto także zadbać o odpowiedni strój ochronny. Kask jest obowiązkowy, ale rozsądek nakazuje by założyć też kurtkę z protektorami, rękawice i solidne obuwie.

Quady na prawo jazdy kat. B

Posiadacze prawa jazdy kat. B mogą prowadzić również quady, o ile spełniają one wymagania homologacji. W przypadku tzw. ciężkich czterokołowców (L7e) masa własna pojazdu nie może przekraczać 400 kg dla wersji przeznaczonych do przewozu osób lub 550 kg dla modeli towarowych. Dodatkowo moc silnika nie może być wyższa niż 15 kW (ok. 20 KM). Przekroczenie któregokolwiek z tych parametrów oznacza, że pojazd wymaga innej kategorii prawa jazdy.

Prawo jazdy kategorii B otwiera przed kierowcami więcej możliwości niż się powszechnie sądzi. Motocykl 125 cm³, stabilny trójkołowiec czy quad to pojazdy, które mogą być świetną alternatywą dla samochodu, szczególnie w zatłoczonych miastach. Warto jednak pamiętać, że brak dodatkowych uprawnień nie oznacza braku odpowiedzialności - a kilka godzin spędzonych z instruktorem może być najlepszą inwestycją w bezpieczeństwo.

