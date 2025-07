Kluczyk do auta skrywa tajemnice. Ukryte funkcje przydadzą się latem

Większość kierowców używa pilota jedynie do otwierania i zamykania samochodu. Tymczasem w wielu autach wystarczy przytrzymać przycisk odryglowywania drzwi przez kilka sekund, aby wszystkie szyby w aucie zaczęły się automatycznie opuszczać. W pojazdach wyposażonych w elektryczne okno dachowe, otworzy się również szyberdach. To idealne rozwiązanie, gdy chcemy szybko wypuścić gorące powietrze z wnętrza przed wsiadaniem.

Właściciele kabrioletów mogą cieszyć się jeszcze większymi możliwościami. W niektórych modelach kluczyk pozwala na zdalne sterowanie składanym dachem. Po wciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku najpierw opuszczają się szyby boczne, a następnie rozpoczyna się proces otwierania dachu. Całą operację można przeprowadzić stojąc obok samochodu, co pozwala przygotować auto do jazdy jeszcze przed wsiadaniem.

Najnowsze systemy idą o krok dalej. Coraz więcej producentów oferuje możliwość zdalnego uruchomienia klimatyzacji. Funkcja ta pozwala schłodzić wnętrze pojazdu nawet o kilkanaście stopni, zanim właściciel dotrze do samochodu. System jest zabezpieczony przed nieuprawnionym użyciem - działa tylko wtedy, gdy kluczyk znajduje się w określonej odległości od pojazdu, zazwyczaj do 50 metrów.

Niektóre marki premium poszły jeszcze dalej, oferując kluczyki z kolorowymi wyświetlaczami LCD. BMW jako pierwsze wprowadziło piloty przypominające miniaturowe smartfony. Na ekranie można sprawdzić temperaturę we wnętrzu, poziom paliwa czy stan zamknięcia okien. Za pomocą kilku dotknięć możemy zaprogramować klimatyzację, aby włączyła się o określonej godzinie.

Letnie podróże często oznaczają regularną wymianę kierowców. Nowoczesne kluczyki potrafią zapamiętać indywidualne ustawienia dla różnych użytkowników. Gdy zbliżamy się do auta z naszym pilotem, pojazd automatycznie dostosowuje pozycję fotela, lusterek, a nawet temperaturę klimatyzacji do naszych preferencji. Niektóre modele zapamiętują również ulubione stacje radiowe czy ustawienia nawigacji.

Latem częściej zostawiamy auta na nieznanych parkingach przy plażach czy atrakcjach turystycznych. Warto wtedy skorzystać z funkcji dezaktywacji systemu bezkluczykowego. W większości modeli wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk zamykania, by tymczasowo wyłączyć możliwość otwarcia auta bez użycia przycisku na pilocie. To skuteczna ochrona przed złodziejami wykorzystującymi urządzenia do przechwytywania sygnału.